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Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường

Thanh Hiếu

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến khoáng sản, đơn vị thu gom, xử lý chất thải... Tuy nhiên, công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến môi trường có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.

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Cơ sở sản xuất, tái chế giấy của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP ven sông Cầu gây ô nhiễm môi trường (ảnh cơ sở khi còn hoạt động).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Sở NN&MT chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, phường tiến hành tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Viện KSND, TAND tỉnh kịp thời truy tố, xét xử dứt điểm các vụ án liên quan đến môi trường.

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Cơ sở sản xuất, tái chế giấy của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP đã dừng hoạt động

Nhà máy xử lý, tái chế giấy gây ô nhiễm ven sông Cầu đóng cửa

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Tiền Phong, UBND phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: UBND phường vừa đóng cửa cơ sở sản xuất, tái chế giấy của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP (phường Trung Thành).

Theo UBND phường, cơ sở sản xuất tái chế giấy này nằm ven sông Cầu, giáp với xã Trung Giã (Hà Nội). Trong quá trình hoạt động, cơ sở xả khói có mùi khét, phát tán sang khu dân cư ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tiếp nhận phản ánh, cuối tháng 5/2026, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất của công ty. Kết quả cho thấy, quá trình hoạt động cơ sở phát sinh tiếng ồn, khí thải. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, tái chế giấy tại vị trí ven sông không phù hợp...

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Trạm trộn bê tông của Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên bị phạt 30 triệu đồng

UBND phường yêu cầu công ty dừng hoạt động, di chuyển thiết bị sản xuất đến địa điểm phù hợp. Đến chiều ngày 10/7, cơ sở đã đóng cửa, hầu hết thiết bị đã được di chuyển.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Trung Thành cho biết: Ngoài cơ sở sản xuất, tái chế giấy, Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên (phường Trung Thành) cũng bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường.

UBND phường đã kiểm tra, xử phạt công ty hơn 30 triệu đồng và yêu cầu khắc phục các hạng mục chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Đến đầu tháng 7/2026, công ty đã khắc phục các lỗi do đoàn kiểm tra chỉ ra, ông Dũng thông tin.

Thanh Hiếu
#Ô nhiễm môi trường #Thái Nguyên #Chủ tịch Thái Nguyên #Cơ sở sản xuất #Bảo vệ môi trường #Cơ sở gây ô nhiễm

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