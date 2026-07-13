Dân 'khát', dự án nhà máy nước sạch vẫn nằm trên 'giấy'

TPO - Hàng trăm hộ dân xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên "khát" nước sạch, nhưng dự án Nhà máy nước Giang Tiên vẫn nằm trên giấy do vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư.

Theo phản ánh, do ảnh hưởng của mỏ than Phấn Mễ, từ nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân xóm Giang Khánh (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong khi đó, trên địa bàn xã có dự án nhà máy nước sạch nhưng chậm triển khai.

Ông Đinh Văn Thẩm (xóm Giang Khánh) cho biết, hiện nay để có nước sinh hoạt, gia đình ông sử dụng nước mưa rồi lọc thủ công. Trong khi đó, ngay bên cạnh nhà ông là khu đất dự án Nhà máy nước sạch Giang Tiên hiện cỏ mọc um tùm.

Hàng xóm của ông Thẩm là gia đình bà Phạm Thị Kiệm. Bà cho biết, để có nước sinh hoạt, gia đình bà phải đào giếng rồi tự làm hệ thống lọc, nhưng nước vẫn có cặn vôi nên chỉ sử dụng để tắm giặt. "Nhà tôi phải mua nước đóng bình để ăn uống, trung bình mỗi tháng khoảng 100.000 đồng", bà Kiệm nói.

Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng xóm Giang Khánh (vừa nghỉ hưu từ 1/7/2026) cho biết, trên địa bàn xóm Giang Khánh có gần 170 hộ dân. Nhiều năm qua, người dân thiếu nước sạch, phải sử dụng nước mưa, nước giếng khoan. Trong khi đó, dù có dự án nhà máy nước sạch không thấy triển khai khiến người dân bức xúc. "Mỗi đợt tiếp xúc cử tri HĐND các cấp, chúng tôi đều nêu ý kiến và đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp để người dân chúng tôi có nước sạch sinh hoạt", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng xóm Giang Tiên chỉ vị trí khu đất xây dựng nhà máy nước sạch Giang Tiên

Về vấn đề này, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thị trấn Giang Tiên (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) ngày càng tăng, UBND thị trấn Giang Tiên và UBND huyện Phú Lương (trước sắp xếp đơn vị hành chính) đã điều chỉnh quy hoạch để mời gọi đầu tư dự án ngoài ngân sách là dự án Nhà máy nước sạch Giang Tiên (thuộc tổ dân phố Giang Khánh, nay là xóm Giang Khánh, xã Phú Lương).

Dự án đã được bổ sung vào quy hoạch cấp nước trong điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Giang Tiên và được UBND tỉnh phê duyệt tháng 1/2024. Vị trí thực hiện dự án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 11/2023. Dự án nằm trong danh mục đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và được chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án chưa triển khai được do còn vướng mắc và chưa thống nhất về hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay đấu giá lựa chọn nhà đầu tư).

Bể nước mưa của gia đình ông Đinh Văn Thẩm

Vướng mắc về hình thức chọn nhà đầu tư

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phan Thanh Lượng, Trưởng phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường xã Phú Lương cũng xác nhận, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Phú Lương đã quy hoạch xây dựng Nhà máy nước sạch trên địa bàn thị trấn Giang Tiên. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được triển khai do gặp khó khăn, vướng mắc về hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Lượng cho biết theo quy định, đất đai do nhà nước quản lý, nếu đấu giá đất thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đó, nước sạch lại thuộc công trình ưu đãi và được miễn tiền sử dụng đất nên không tổ chức đấu giá mà giao đất cho nhà đầu tư.

Khu đất dự kiến xây dựng Nhà máy nước sạch Giang Tiên

Tuy nhiên, theo quy định luật chuyên ngành, nước sạch là cấp thiết, đặc thù nên phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện. "Sự mâu thuẫn này khiến địa phương không thể triển khai dự án xây dựng nhà máy nước sạch trong những năm qua", ông Lượng chia sẻ.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Phú Lương đã rà soát và có báo cáo gửi UBND tỉnh. UBND xã đề xuất không xây dựng nhà máy nước sạch Giang Tiên, thay vào đó sẽ sử dụng ngân sách đầu tư công mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung Cổ Lũng (xã Vô Tranh). Nước sạch từ Cổ Lũng sẽ dẫn đến các xóm trên địa bàn xã Phú Lương.

Ông Lượng cũng cho biết, đề xuất của UBND xã đã được tỉnh Thái Nguyên đồng ý về mặt chủ trương. UBND xã cũng đã ký biên bản với Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên để triển khai mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung Cổ Lũng.

"Dự kiến, đến cuối tháng 10/2026, hệ thống nước sạch tập trung Cổ Lũng sẽ dẫn đến các xóm của xã Phú Lương", ông Lượng chia sẻ.