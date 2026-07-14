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Thế giới

Iran tấn công hai siêu tàu chở dầu trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã “tấn công và vô hiệu hóa hai siêu tàu chở dầu”, theo một thông báo được đăng tải trên Telegram.

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(Ảnh: Getty Images)

IRGC cho biết, hai tàu chở dầu này đã tắt hệ thống định vị và phớt lờ cảnh báo từ chính quyền Iran ở eo biển Hormuz, cố gắng đi qua một “tuyến đường bị rải thủy lôi”.

Tuyên bố của IRGC được đưa ra sau khi hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) bị tên lửa Iran tấn công ở phía nam eo biển Hormuz.

Cụ thể, tàu chở dầu al-Bahiya và Mombasa bị trúng tên lửa khi đang ở trên vùng biển thuộc Oman, và một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu Mombasa đã thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng UAE. Tuyên bố của IRGC không nêu tên các tàu chở dầu bị tấn công hoặc cho biết chúng mang cờ nước nào. IRGC cũng không nói rõ thời điểm tấn công các tàu này.

Trước đó, ngày 13/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục lệnh phong tỏa vận chuyển hàng hóa của Iran ở Vịnh Ba Tư và sẽ đảm bảo eo biển Hormuz vẫn mở cửa - với một khoản phí.

Sau thông báo của ông Trump, giá dầu Brent đã tăng vọt 9,59% lên mức 83,30 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 12/6.

Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng khoảng 9,4% lên mức 78,14 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/6.

Giá dầu hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm trên 110 USD/thùng trước khi lệnh ngừng bắn Mỹ và Iran có hiệu lực. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran cùng việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng trở lại.

“Cho đến khi tình hình ở eo biển thay đổi, chúng tôi tin rằng xu hướng vẫn là giá dầu cao hơn, dẫn đến lạm phát tăng lên, cũng như những biến động về giá cổ phiếu”, ông Paul Christopher - người phụ trách chiến lược đầu tư toàn cầu tại Viện Đầu tư Wells Fargo - cho biết trong một báo cáo.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Mỹ dự định áp phí 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Ngày xưa, điều đó được gọi là cướp bóc”, ông Lula nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Sao Paulo (Brazil) hôm 13/7.

Minh Hạnh
CNN, Al Jazeera
#Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran #Eo biển Hormuz #Iran #Mỹ #xung đột Mỹ Iran #tin tức Mỹ Iran #giá dầu tăng #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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