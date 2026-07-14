Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

TPO - Sáng 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lào Cai tăng trưởng thứ 4 trong khu vực và thứ 15 toàn quốc

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4 trong khu vực và thứ 15 toàn quốc; thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, đứng thứ 5 toàn quốc.

Các động lực tăng trưởng lợi thế như kinh tế cửa khẩu, sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch được khai thác hiệu quả; số dự án mới được cấp chủ trương đầu tư tăng 31% với tổng mức đầu tư. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch (đứng thứ 5/34), cao hơn bình quân cả nước (35,5%) .

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, không có nhiệm vụ quá hạn, Lào Cai là một trong những tỉnh có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ do Trung ương giao cao nhất cả nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Lào Cai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, tháo gỡ một số nhóm nội dung để hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của tỉnh; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư và triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

Ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực, quan trọng tỉnh Lào Cai đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn của tỉnh trong việc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức mà tỉnh Lào Cai đang phải đối mặt, trong đó quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, nội lực còn hạn chế. GRDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để đạt mục tiêu cả năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa tương xứng và còn chậm; tỷ trọng kinh tế số chỉ đạt 9,46% GRDP. Thu hút đầu tư FDI còn hạn chế; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn, các doanh nghiệp công nghệ cao vào các lĩnh vực trọng điểm...

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên trong năm 2026 là nhiệm vụ rất thách thức, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra là phải không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của địa phương; biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, biến tiềm năng, lợi thế khác biệt thành nguồn lực phát triển; hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; phát huy tiềm năng các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và nông nghiệp giá trị cao; quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và hạ tầng số; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu, tham gia ý kiến tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Chính phủ và tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng đề nghị Lào Cai tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh... và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Đồng thời, tỉnh cần rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ quy hoạch tỉnh; tập trung phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng dựa trên lợi thế về kết nối quốc tế, kết nối liên vùng, liên tỉnh.

Trong đó, tỉnh cần rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như Dự án Cảng hàng không quốc tế Sa Pa, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh... và các dự án trọng điểm quốc gia như Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Liên quan tới việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã, để có kiến nghị cụ thể. Tỉnh cần rà soát đội ngũ cán bộ để bố trí, sắp xếp phù hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.