Bộ Công an nói về quy định 'thông báo lưu trú'

TPO - Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vừa có trao đổi, thông tin một số nội dung về Luật Cư trú, trong đó có quy định "thông báo lưu trú".

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vừa có trao đổi, thông tin một số nội dung về Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15) có hiệu lực từ 1/7 và Thông tư số 116/2026/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Theo Đại tá Cường, quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm và đa dạng hóa phương thức thực hiện.

Cụ thể, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện.

Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thực hiện thông báo.

Đại tá Cường cho biết, nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; nếu người đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Về hình thức thông báo, Đại tá Cường cho biết, người dân có thể thực hiện qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Vì vậy, không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an.

"Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh" - Đại tá Ngô Như Cường thông tin.



Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID.