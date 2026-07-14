Tuổi trẻ Quân đội khởi động hành trình tri ân tại Tuyên Quang

TPO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chuỗi hoạt động tri ân do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi động với nhiều hoạt động an sinh, đền ơn đáp nghĩa diễn ra trong ngày 14/7.

Nhiều hoạt động tri ân

Khởi động chuỗi các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay tại Tuyên Quang, sáng 14/7, tại xã Linh Hồ, Ban Thanh niên Quân đội, Học viện Quân y, Cục Chính trị Quân khu 2 và các đơn vị đồng hành đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách trên địa bàn.

Video: Các hoạt động sáng 14/7 trong chương trình tri ân do tuổi trẻ Quân đội và các đơn vị phối hợp tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Trưởng ban tổ chức chương trình), cho biết, các hoạt động được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huy, gắn với đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, từ 16/6 đến 16/7, tuổi trẻ toàn quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội thiết thực, thu hút gần 200 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng trị giá nhiều tỷ đồng.

Nổi bật là tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; sưu tầm, lan tỏa các “Câu chuyện thời hoa lửa”; phối hợp phục dựng 100 ảnh liệt sĩ; tổ chức khám tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 lượt người và tặng 1.150 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện; xây dựng 6 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ toàn quân cũng giúp đỡ 152 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn với hơn 2.000 ngày công lao động; trao tặng hơn 300 suất quà cho các gia đình chính sách, tặng 430 suất quà và 140 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi; đảm nhận và hoàn thành 112 công trình thanh niên…

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Trạm y tế xã Linh Hồ.

Đồng hành cùng chương trình tri ân tại Tuyên Quang, Học viện Quân y huy động hơn 40 cán bộ, thầy thuốc là các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cùng với nhiều trang thiết bị, thuốc men tốt nhất.

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, việc trực tiếp tri ân, chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, người có công trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y.

“Đây không chỉ là hoạt động công tác dân vận đơn thuần, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc. Đối với những trường hợp bệnh lý cần điều trị chuyên sâu, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể để bà con tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế phù hợp và được bảo đảm quyền lợi theo quy định”, Phó Chính ủy Học viện Quân y chia sẻ.

Luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh

Cũng trong sáng 14/7, đoàn công tác của lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình hai thương binh nặng là ông Phạm Xuân Hải (SN 1959, ở thôn 7, xã Vị Xuyên; bị thương ở biên giới phía Bắc với tỉ lệ thương tật 86%) và ông Lèng Văn Len (SN 1942, ở thôn 26, xã Vị Xuyên; bị thương trong kháng chiến chống Mỹ với tỷ lệ thương tật 81%).

Ban tổ chức chương trình tới thăm, tặng quà thương binh nặng Phạm Xuân Hải.

Trò chuyện với thương binh Phạm Xuân Hải, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi thấy ông Hải là minh chứng cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc và là tấm gương giáo dục các thế hệ mai sau.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, toàn quân đang tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với quyết tâm cao nhất đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ để được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tri ân, tôn vinh.

Ban tổ chức chương trình tới thăm, tặng quà thương binh nặng Lèng Văn Len.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, những năm gần đây, Bộ Quốc phòng đã chủ động hoàn thiện hệ thống chính sách đối với thương binh, bệnh binh, đồng thời chỉ đạo toàn quân, nhất là các đơn vị cơ sở, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh, bệnh binh, đặc biệt là những trường hợp còn khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Đặc thù của Quân đội là hành động bằng trách nhiệm và từ trái tim, luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định.