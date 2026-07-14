Hình ảnh bộ đội băng rừng, phá đá tìm liệt sĩ ở 'lò vôi thế kỷ'

Theo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, hiện khu vực mặt trận Vị Xuyên (cũ) vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ, gồm 3 mộ tập thể và 14 mộ đơn, chủ yếu tại khu vực xã Thanh Thủy. Ngoài ra, lực lượng còn quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Chiến Phố Thượng, xã Bản Máy.

Tính tới thời điểm hiện tại, sau hơn 3 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát hiện 5 mộ tập thể.

Song song với công tác quy tập, Đội Quy tập đang triển khai lấy mẫu sinh học tại các mộ đơn ở 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phục vụ xác định danh tính. Đến nay, việc lấy mẫu đã hoàn thành tại nhiều nghĩa trang. Sau khi thu thập, các mẫu sinh học được gửi về Ngân hàng Gen lưu trữ, sau đó chuyển Bộ Quốc phòng để xét nghiệm, đối chiếu ADN theo quy định; cơ quan quân sự cấp tỉnh chỉ thực hiện việc lấy mẫu, không trực tiếp xét nghiệm.

Cũng theo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, hiện nay, việc tìm kiếm vẫn chủ yếu thực hiện bằng phương pháp thủ công. Địa hình vùng núi đá khiến các thiết bị dò tìm hiện đại gần như không phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, sau 40 - 50 năm, hài cốt liệt sĩ phần lớn không còn nguyên vẹn do tác động của thời gian, thời tiết và bom pháo cày xới nhiều lần trong chiến tranh. Thêm vào đó, nhiều đơn vị từng tham gia chiến đấu như Sư đoàn 313, 314, 356... đã giải thể, trong khi tư liệu còn lại rất hạn chế, khiến công tác xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.