Iran phóng tên lửa tấn công loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Washington tại Bahrain và Jordan để đáp trả những đợt không kích của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Ba (14/7) tuyên bố đã mở các giai đoạn mới nhất của chiến dịch trả đũa nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm những căn cứ ở Bahrain và Jordan.

Trong thông cáo đầu tiên, Hải quân IRGC cho biết đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, bao gồm kho chứa vũ khí, trung tâm liên lạc vệ tinh, khu nhà ở của binh sĩ Mỹ cùng một số hệ thống radar quân sự. Theo IRGC, các mục tiêu này đã bị phá hủy.

Ở tuyên bố tiếp theo, IRGC cho biết lực lượng không quân và hải quân của họ đã phối hợp sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Cơ quan này tuyên bố các kho nhiên liệu trong căn cứ đã bốc cháy, đồng thời hệ thống phòng không Patriot, radar điều khiển không lưu và hệ thống cảnh báo sớm C-RAM cũng bị phá hủy.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Hassan của Jordan.

Ngoài ra, IRGC cũng xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan.

Theo tuyên bố, căn cứ này từng được Mỹ sử dụng để phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran. IRGC cáo buộc đây là địa điểm liên quan đến vụ không kích nhằm vào một trường học ở miền nam Iran hồi tháng 2 và khẳng định lực lượng Mỹ "đã phải trả giá" cho các hành động của mình.

Tuy nhiên, IRGC nhấn mạnh rằng chiến dịch chỉ nhằm vào các lực lượng Mỹ và không nhằm vào Jordan hay lợi ích của quốc gia này.

Trước đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố hai siêu tàu chở dầu đã bị hư hỏng sau khi cố đi vào khu vực được cho là đã rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, hai tàu này đã tắt hệ thống nhận dạng tự động, phớt lờ nhiều cảnh báo từ Trung tâm Kiểm soát An ninh eo biển Hormuz và vẫn tiếp tục di chuyển qua vùng biển bị hạn chế.

IRGC cáo buộc các tàu đã vi phạm quy trình an ninh hàng hải, gây nguy hiểm cho hoạt động giao thông quốc tế tại tuyến đường thủy chiến lược này. Lực lượng này tuyên bố cả hai tàu đã bị trúng đạn và mất khả năng hoạt động.

Hải quân IRGC tuyên bố, bất kỳ sự hợp tác nào với đối phương và bất kỳ nỗ lực nào nhằm vượt qua tuyến đường đã rải thủy lôi sẽ chỉ làm gia tăng thiệt hại, kéo dài thời gian mở lại tuyến hàng hải và có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.