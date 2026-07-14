Du học sinh đi xa để trở về với hành trình ý nghĩa ở xã đảo Thạnh An

Năm 2026 là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Đội hình tình nguyện Du học sinh trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh". Đội hình quy tụ các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Úc và Vương quốc Anh trở về TPHCM tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, đội hình góp phần kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng, hướng về biển, đảo quê hương và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.