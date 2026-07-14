Du học sinh đi xa để trở về với hành trình ý nghĩa ở xã đảo Thạnh An

TPO - Trở về trong dịp TPHCM chào mừng kỷ niệm 50 năm mang tên Bác, các du học sinh đã trực tiếp thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trao tặng các em nhỏ và người dân thành phố.
Những ngày giữa tháng 7, đội hình tình nguyện du học sinh tại các nước đã cùng tề tựu tại TPHCM và chung tay tạo nên những phần việc, hành động ấm áp nghĩa tình. Chương trình nằm trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh TPHCM năm 2026, do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Hội cựu du học sinh TPHCM phối hợp tổ chức trong các ngày 11-13/7.
Chuỗi hoạt động tình nguyện ý nghĩa của các bạn du học sinh trong mùa hè 2026.
Video: Gia Trần
Là một trong các hoạt động trọng tâm, ngày 12/7, các thành viên trong đội hình đã cùng tuổi trẻ thành phố di chuyển đến xã Thạnh An (TPHCM).
Tại Trường Tiểu học Thạnh An, với sự hỗ trợ của nhiều thầy cô, các bạn du học sinh đã tổ chức những sân chơi vui nhộn, sôi nổi cho các em học sinh.
Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc như bịt mắt đập heo, ném bóng vào giỏ... và đón nhận những phần quà.
Tại đây, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình Thư viện xanh "Đọc sách cùng Xích Lô" và 160 bộ đồng phục học sinh cho Trường Tiểu học Thạnh An.
Cô Đinh Thị Liễu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết đơn vị còn hạn chế về cơ sở vật chất, từ lâu mong muốn xây dựng không gian đọc sách mở, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. "Giờ đây ước mơ dần trở thành hiện thực khi có
nhịp cầu kết nối rất ý nghĩa từ Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TPHCM cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ đơn vị đồng hành, tài trợ", cô Liễu chia sẻ.
Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TPHCM, xã Thạnh An cùng các bạn trẻ khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi tại Công viên tổ 36 (xã Thạnh An).
Đây là
công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi xã đảo có thêm không gian vui chơi, sinh hoạt an toàn, lành mạnh. Qua đây cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước, các bạn du học sinh đối với thiếu nhi và người dân xã đảo.
Cũng trong hành trình tình nguyện hướng về quê hương, đoàn du học sinh đã đến thăm Hải đội Biên phòng 1, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Có mặt ở đơn vị này, các bạn trẻ có dịp tìm hiểu về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa khẩu cảng trên địa bàn thành phố.
Các bạn du học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của các chiến sĩ quân hàm xanh trong công tác bảo vệ, gìn giữ vững chắc chủ quyền biển, đảo của đất nước.
Trong chuỗi hoạt động, các bạn du học sinh cũng đã đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, phường Gia Định.
Theo anh Nguyễn Phúc Bình - Chủ tịch Hội Cựu du học sinh TPHCM, đội hình trở về TPHCM dịp này tham gia các công trình, phần việc tình nguyện với tâm niệm đơn giản là "mạnh dạn ra đi để một ngày trở về tạo nên giá trị, dù nhỏ".
"Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng điều ý nghĩa nhất là không phải chúng ta đi xa tới đâu, mà mình đã mang được gì về cho quê hương, ít nhất là trong những ngày qua", anh Phúc Bình chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Xuân Mai - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore chia sẻ, trong chuyến đi này, công trình mà Hội tâm huyết nhất là chăm lo tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi tàn tật Thị Nghè. Theo chị, trước khi trở về, các bạn đã tổ chức một chương trình nghệ thuật gây quỹ và đón nhận sự tham gia ủng hộ của đông đảo học sinh sinh viên và người đi làm tại đảo quốc Sư tử.
“Đến gặp các em nhỏ ở đây, chúng tôi cảm thông với các hoàn cảnh khác nhau. Với những du học sinh, đây là ký ức khó quên khi được đến tận nơi trải nghiệm, chia sẻ và cũng là nguồn động lực lớn để sau này quay trở lại làm những điều tốt đẹp cho Tổ quốc, cho thành phố”, chị Xuân Mai bày tỏ.
Trao đổi tại buổi gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM với các tình nguyện viên du học sinh, ngày 13/7, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn bày tỏ mong muốn những năm sau thành phố sẽ đón nhiều hơn các bạn trở về và từ đó có thể "chia quân" đến nhiều nơi để đóng góp thêm cho các địa bàn khác.
"Chúng tôi mong các bạn không chỉ đến rồi về, nên đã thiết kế để các bạn tự tay thực hiện các nhiệm vụ, phần việc tình nguyện. Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng mong muốn các bạn ủng hộ, tập hợp rộng rãi trong mái nhà Hội cựu du học sinh để cùng đoàn kết, chung tay vì mục tiêu phát triển đất nước", anh Ngô Minh Hải gửi gắm. Ảnh: Ngô Tùng
Năm 2026 là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Đội hình tình nguyện Du học sinh trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện "
Mùa hè xanh". Đội hình quy tụ các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Úc và Vương quốc Anh trở về TPHCM tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Thông qua chuỗi hoạt động, đội hình góp phần kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng, hướng về biển, đảo quê hương và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.