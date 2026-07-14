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Huy động 5 Đội K quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Nguyễn Tiến

TPO - 5 Đội K Quân khu 7 tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi đã tìm thấy 69 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể.

Sáng 14/7, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng thuộc các Đội K của Quân khu 7 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

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Cán bộ, chiến sĩ 5 Đội K Quân khu 7 chia thành nhiều mũi, cẩn trọng khai quật từng lớp đất tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Tiến

Ngay sau khi kết thúc đợt thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia, 4 Đội K gồm K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh), K72 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai) đã khẩn trương cơ động về TPHCM để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Cùng tham gia còn có Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM - đơn vị vừa được thành lập nhằm tăng cường lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

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Đại đội Công binh, Bộ Tư lệnh TPHCM dò tìm vật nổ trước khi các Đội K triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Lê Tiến

Trước khi các mũi tìm kiếm được triển khai, Đại đội Công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại hiện trường. Sau khi mặt bằng được xác định đủ điều kiện, cán bộ, chiến sĩ các Đội K nhanh chóng chia thành nhiều tổ công tác, tổ chức khai quật theo đúng quy trình chuyên môn.

Dưới cái nắng gay gắt của tháng Bảy, từng nhát cuốc được thực hiện chậm rãi, cẩn trọng.

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Cán bộ, chiến sĩ các Đội K Quân khu 7 triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Tiến.

Mỗi lớp đất được bóc tách đều được kiểm tra kỹ lưỡng, từng dấu vết nhỏ đều không bị bỏ qua. Với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, một mảnh xương, một chiếc cúc áo, chiếc lược, dép cao su hay mảnh tăng võng đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định danh tính của một liệt sĩ.

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Mỗi di vật được phát hiện đều được đánh dấu, bảo quản theo quy trình để phục vụ giám định và xác minh danh tính liệt sĩ. Ảnh: Lê Tiến.

Mọi di vật và hài cốt sau khi phát hiện đều được đánh dấu, ghi nhận vị trí, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác giám định, xác minh sau này.

Công việc này đòi hỏi sự kiên trì, chính xác và trách nhiệm đặc biệt, bởi mỗi phát hiện đều mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi người thân suốt hàng chục năm.

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Các bước lấy mẫu được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm độ chính xác cao. Ảnh: Lê Tiến.

Cùng thời điểm, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các hài cốt vừa được quy tập.

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Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương. Ảnh: Lê Tiến.

Việc giám định ADN được xem là bước quan trọng để xác định danh tính các liệt sĩ, hiện thực hóa mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến ngày 13/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, đến chiều cùng ngày, tổng số hài cốt được tìm thấy đã nâng lên 69 hài cốt liệt sĩ và một hài cốt tập thể.

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương, song bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Mọi vị trí nghi vấn đều được khảo sát, đối chiếu với tư liệu lịch sử trước khi tổ chức khai quật nhằm tránh bỏ sót hài cốt và các di vật liên quan.

Sau nhiều ngày kiên trì bóc tách từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hàng chục hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, cúc áo, lược, băng đạn, dép cao su và các vật dụng cá nhân.

Những phát hiện này không chỉ mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ mà còn góp phần làm sáng tỏ các tư liệu lịch sử về khu vực được xác định là nơi chôn cất các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #quân đội #quy tập #Công viên Lê Thị Riêng #chiến dịch 500 ngày đêm #tìm kiếm hài cốt #tư liệu lịch sử

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