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Xã hội

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Xã đầu tiên ở Đà Nẵng ban hành quy định quản lý học sinh sử dụng điện thoại

Nguyễn Thành

TPO - Đây được xem là địa phương đầu tiên của Đà Nẵng triển khai quy định này, hướng đến mục tiêu bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng, đồng thời giúp các em tiếp cận chuyển đổi số một cách an toàn, đúng định hướng.

Ngày 14/7, UBND xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) ban hành Quy định tạm thời về một số biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn đối với học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn.

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết trong kỷ nguyên số, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ em. Nếu được sử dụng đúng cách, đây là công cụ hữu ích giúp học tập, kết nối và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, việc tiếp cận quá sớm, thiếu kiểm soát cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

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Học sinh xã Hòa Vang được khuyến khích đọc sách và cho mượn sách, hạn chế dùng điện thoại.

Trước khi ban hành quy định, UBND xã Hòa Vang đã khảo sát 2.707 phụ huynh học sinh. Kết quả cho thấy 79,2% ý kiến cho rằng điện thoại và mạng xã hội đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh; 95,5% phụ huynh đánh giá việc ban hành các giải pháp quản lý, hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội là cần thiết.

Cũng theo ông Nguyện, bên cạnh việc quản lý sử dụng điện thoại và mạng xã hội, quy định còn hướng đến phòng ngừa các nguy cơ như nghiện trò chơi trực tuyến, lệ thuộc mạng xã hội, tiếp cận thông tin xấu độc, bạo lực mạng và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng thời, quy định cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng số, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hướng dẫn trẻ sử dụng công nghệ đúng cách, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

"Đây là vấn đề mới khi cơ sở pháp lý cũng như các hàng rào kỹ thuật của Nhà nước vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy, hiệu quả của chính sách chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ sở giáo dục và gia đình", ông Nguyện cho biết.

Theo quy định của xã Hòa Vang, học sinh được khuyến khích không mang điện thoại đến trường; nếu mang theo phải tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng và gửi tại tủ bảo quản của lớp. Việc sử dụng điện thoại trong trường chỉ được phép khi phục vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên... Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh và phụ huynh, ưu tiên sử dụng các nền tảng số của ngành giáo dục, tăng cường giám sát khi học sinh học tập trực tuyến và từng bước triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với gia đình, cha mẹ có trách nhiệm quản lý, định hướng con sử dụng điện thoại, internet và mạng xã hội đúng mục đích, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giám sát thời gian, nội dung truy cập. Đồng thời, phải ký cam kết cùng nhà trường xây dựng môi trường số an toàn, hạn chế tình trạng lệ thuộc vào thiết bị điện tử và mạng xã hội.

Nguyễn Thành
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