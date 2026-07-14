Miếng dán nhỏ sau điện thoại bảo vệ người dân trước thủ đoạn lừa đảo

TPO - Đoàn viên, thanh niên thiết kế những decal nhỏ gọn dán phía sau điện thoại cho người dân ở xã vùng sâu, xa của tỉnh Đắk Lắk. Trên đó là những thông điệp quan trọng góp phần bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Những ngày hè, đến các trụ sở trên địa bàn xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi bắt gặp hình ảnh những thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đang tỉ mẩn dán decal phía sau điện thoại cho người dân.

Tình nguyện viên dán decal phía sau điện thoại cho người dân.

Cầm chiếc điện thoại vuốt ve decal, chị Lò Thị Sương (xã Cư Pui) cho biết, trên decal có các thông điệp cảnh báo nhằm bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như: Không cung cấp mã OTP; Không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; Không bấm vào đường link lạ;...

Tại địa bàn xã Cư Pui, phần lớn người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ số và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn xã Cư Pui đã triển khai mô hình “Cẩm nang phòng, chống lừa đảo trên điện thoại”.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Các đối tượng xấu liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan nhà nước thông báo trúng thưởng; tuyển cộng tác viên làm việc online; kêu gọi đầu tư sinh lời cao; gửi đường link giả mạo để chiếm đoạt tài khoản và tài sản của người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Đoàn xã Cư Pui đã triển khai mô hình “Cẩm nang phòng, chống lừa đảo trên điện thoại”. Đoàn xã Cư Pui nghiên cứu, thiết kế decal nhỏ gọn, dán trực tiếp phía sau điện thoại di động của người dân.

Nội dung decal được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ với các thông điệp cảnh báo quan trọng.

Nội dung decal được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ với các thông điệp cảnh báo quan trọng như: Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; Không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; Không bấm vào đường link lạ; Không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết; Kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch; Khi nghi ngờ bị lừa đảo, liên hệ ngay Công an xã hoặc người thân để được hỗ trợ.

Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể nhìn thấy các nội dung cảnh báo hằng ngày ngay trên chính chiếc điện thoại mình sử dụng. Đây được xem như một “tấm khiên” nhắc nhở thường xuyên, giúp mỗi người nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi.

Người dân sẽ nhìn thấy các nội dung cảnh báo trên chính chiếc điện thoại mình sử dụng.

Trong quá trình triển khai, đoàn viên, thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người dân nhận biết các hình thức lừa đảo phổ biến, cách bảo vệ tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, cách sử dụng điện thoại thông minh an toàn và xử lý khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo.

Thanh niên hướng dẫn người dân nhận biết các hình thức lừa đảo phổ biến.

Trong Chiến dịch hè này, Đoàn xã Cư Pui tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại địa bàn dân cư.

Với chủ đề "Mỗi thanh niên là một công dân số – Mỗi hoạt động là một giá trị cống hiến", vào thứ 7 hàng tuần, 20 đoàn viên, thanh niên được chia thành 2 đội hình tình nguyện, trực tiếp có mặt tại các thôn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng công nghệ số phục vụ đời sống hằng ngày.

Đoàn xã Cư Pui tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại địa bàn dân cư.

Tại các điểm hỗ trợ, lực lượng đoàn viên, thanh niên kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những khó khăn, vướng mắc để người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, có thể tự tin tiếp cận công nghệ số.

Bên cạnh đó, giúp người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như: định danh điện tử VNeID, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thủ tục hành chính trực tuyến, đăng ký dịch vụ công, cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn sử dụng các tiện ích số phục vụ học tập, khám chữa bệnh và giao dịch dân sự.

Các đội hình cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và đúng quy định pháp luật.