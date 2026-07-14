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Người phụ nữ dùng chổi đánh tới tấp, cầm dao đe dọa con gái 12 tuổi

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang làm rõ vụ việc người mẹ dùng chổi đánh liên tiếp, cầm dao đe dọa con gái 12 tuổi gây bức xúc dư luận.

Ngày 14/7, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái bị mẹ đánh đập xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào tối 13/7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục lớn tiếng chửi mắng, dùng chổi đánh nhiều lần vào đầu và tay của một bé gái.

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Hình ảnh người phụ nữ cầm dao đe dọa con gái 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội.
﻿Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, bé gái chỉ biết giơ hai tay lên đỡ những cú đánh. Chưa dừng lại, người phụ nữ còn cầm dao chặt xương để đe dọa, sau đó túm tóc và tát nhiều cái vào mặt cháu bé. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 13/7 tại một ki-ốt bán gà, vịt nướng trên đường D4, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao.

Cơ quan công an xác định người phụ nữ trong clip là bà L.T.N. (31 tuổi, quê TP Huế), còn bé gái là T.A.N. (12 tuổi), con ruột của bà N.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, bé N. xin mẹ ra ngoài ăn. Đến khoảng 16 giờ, em trở về ki-ốt thì bị mẹ la mắng vì về muộn, sau đó dùng chổi đánh nhiều lần.

Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời đánh giá mức độ, tính chất hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#bạo lực gia đình #đánh con #đe dọa dao #TP.HCM #người mẹ

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