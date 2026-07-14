Sau vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong, Phú Quốc siết chặt hoạt động tàu du lịch

TPO - UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) yêu cầu, các đơn vị quản lý cảng, doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng đồng loạt tăng cường kiểm tra, siết chặt điều kiện an toàn kỹ thuật, kiên quyết không cho phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động.

Ngày 14/7, ông Ngô Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) ký ban hành văn bản yêu cầu, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11/7.

Từ sau tai nạn hôm 11/7 tới nay, các ca nô du lịch tại Phú Quốc đang tạm dừng hoạt động.

Theo đó, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng rà soát toàn diện hoạt động vận tải đường thủy, nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Đối với các bến, cảng thủy nội địa, chính quyền yêu cầu, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống báo hiệu, nhà chờ, phao cứu sinh, phương tiện phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá số người hoặc quá tải trọng cho phép; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và neo đậu đúng khu vực quy định. Đồng thời, tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi thời tiết xấu hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn.

UBND đặc khu cũng giao các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra hoạt động tại các cảng, bến khách, đặc biệt là phương tiện phục vụ du lịch; kiểm tra việc chấp hành quy định về trang thiết bị cứu sinh, điều kiện kỹ thuật và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện.

Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến luồng, xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người, không trang bị áo phao, người điều khiển sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, đồng thời kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra hoạt động của các phương tiện trên các tuyến luồng, vùng nước cảng biển; bảo đảm an ninh trật tự tại các bến tàu, bến cảng và khu neo đậu.

Trong khi đó, lực lượng Biên phòng được giao kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cảng biển; không cấp phép xuất bến khi có cảnh báo thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới hoặc gió lớn. Việc đối chiếu danh sách hành khách thực tế với danh sách đăng ký trước khi xuất bến cũng phải được thực hiện nghiêm, nhằm ngăn chặn tình trạng chở quá số người.

Cảng vụ Đường thủy nội địa được giao phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến, cảng hoặc phương tiện không đủ điều kiện khai thác, xử lý nghiêm các vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.