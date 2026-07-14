Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong, Phú Quốc siết chặt hoạt động tàu du lịch

Nhật Huy

TPO - UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) yêu cầu, các đơn vị quản lý cảng, doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng đồng loạt tăng cường kiểm tra, siết chặt điều kiện an toàn kỹ thuật, kiên quyết không cho phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động.

Ngày 14/7, ông Ngô Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) ký ban hành văn bản yêu cầu, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11/7.

1784013434986-6863877162774878207-g4960107382382844011-af6ceb11eae0e86287fbaf886975f8cf.jpg
Từ sau tai nạn hôm 11/7 tới nay, các ca nô du lịch tại Phú Quốc đang tạm dừng hoạt động.

Theo đó, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng rà soát toàn diện hoạt động vận tải đường thủy, nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Đối với các bến, cảng thủy nội địa, chính quyền yêu cầu, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống báo hiệu, nhà chờ, phao cứu sinh, phương tiện phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá số người hoặc quá tải trọng cho phép; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và neo đậu đúng khu vực quy định. Đồng thời, tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi thời tiết xấu hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn.

UBND đặc khu cũng giao các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra hoạt động tại các cảng, bến khách, đặc biệt là phương tiện phục vụ du lịch; kiểm tra việc chấp hành quy định về trang thiết bị cứu sinh, điều kiện kỹ thuật và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện.

Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến luồng, xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người, không trang bị áo phao, người điều khiển sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, đồng thời kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra hoạt động của các phương tiện trên các tuyến luồng, vùng nước cảng biển; bảo đảm an ninh trật tự tại các bến tàu, bến cảng và khu neo đậu.

Trong khi đó, lực lượng Biên phòng được giao kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cảng biển; không cấp phép xuất bến khi có cảnh báo thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới hoặc gió lớn. Việc đối chiếu danh sách hành khách thực tế với danh sách đăng ký trước khi xuất bến cũng phải được thực hiện nghiêm, nhằm ngăn chặn tình trạng chở quá số người.

Cảng vụ Đường thủy nội địa được giao phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến, cảng hoặc phương tiện không đủ điều kiện khai thác, xử lý nghiêm các vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island của Công ty Du lịch Minh Huy PC chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới thì gặp nạn và bị lật trên biển Phú Quốc. Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc), thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

Nhật Huy
#Lật ca nô #Phú Quốc #an toàn giao thông đường thủy #kiểm tra #tàu du lịch #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe