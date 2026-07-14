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Giải trí

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi

Minh Vũ

TPO - Sau biến cố sức khỏe, Triệu Lộ Tư không vội trở lại phim trường mà liên tục tổ chức concert. Hướng đi này của cô gây ra nhiều tranh cãi.

Sina đưa tin Triệu Lộ Tư vừa tổ chức xong concert Stay Romantic tại Macau (Trung Quốc). Buổi biểu diễn được đánh giá có nhiều tạo hình đẹp, các màn trình diễn được sắp đặt công phu. Tuy nhiên, hai điều quan trọng khi làm ca sĩ là khả năng hát và kỹ năng biểu diễn, nhảy của Triệu Lộ Tư vẫn chưa được cải thiện.

Đây là concert thứ hai sau đêm biểu diễn tại Thái Lan. Phong cách của Triệu Lộ Tư ngày càng gợi cảm, trưởng thành. Nữ diễn viên không ngại mặc những bộ bikini cách điệu lên sân khấu. Nhan sắc rực rỡ của Triệu Lộ Tư trở thành đề tài thu hút truyền thông, giúp cô phá mốc 200 tỷ lượt xem trên Douyin - nền tảng có lượng người dùng thực cao nhất tại Trung Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, chỉ có 2 nữ diễn viên đạt được mốc này là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.

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Triệu Lộ Tư có nhiều tạo hình gợi cảm trong concert.

Trang Sina đánh giá Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ khôn ngoan và biết cách khiến truyền thông nhắc tới mình, cũng biết cách chiều lòng khán giả. Trên sân khấu, cô biến hóa đa dạng với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Nữ diễn viên còn đưa văn hóa múa lân vào màn biểu diễn.

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư bị chê vẫn hát kém nhảy dở. Triệu Lộ Tư cũng không có tiềm năng ca hát chuyên nghiệp vì chất giọng mỏng yếu, thường hụt hơi. Nữ nghệ sĩ dồn nhiều tâm sức thiết kế sân khấu và trang phục lộng lẫy để che khuyết điểm kỹ năng trên sân khấu.

Khán giả cho rằng nữ diễn viên đã hát nhép lộ liễu, có những đoạn khẩu hình miệng không khớp lời nhạc. Một số người xem bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé nhưng lại nhận về trải nghiệm âm nhạc không xứng đáng.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư chưa trở lại đóng phim, nhưng nữ diễn viên đã nhận thêm các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, ra bài hát mới, tổ chức fan meeting và biểu diễn âm nhạc. Cô đã ký hợp đồng quản lý với công ty mới là Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh, tài khoản mạng xã hội studio của nữ diễn viên cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng im lặng.

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Triệu Lộ Tư vẫn hát kém nhảy dở.

Theo QQ, với sự phát triển của mạng xã hội, các nghệ sĩ có nhiều cách để thu hút người hâm mộ hơn như quay các đoạn video nhảy nhót, livestream ca hát trực tiếp. Nhận được sự ủng hộ của fan, họ cho rằng bản thân đủ tài năng để biểu diễn trên các sân khấu lớn. Thực tế, khả năng biểu diễn âm nhạc, kiểm soát sân khấu của họ vẫn phụ thuộc vào các thiết bị điều chỉnh giọng hát. Nhiều khán giả bất bình khi thấy diễn viên thực hiện concert kém chất lượng nhưng tiền vé đắt đỏ.

Minh Vũ
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