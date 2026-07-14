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Brad Pitt nhận tin sốc

Trạch Dương

TPO - Hai người con lớn của Brad Pitt và Angelina Jolie là Zahara (21 tuổi), Maddox (24 tuổi) đang hoàn tất thủ tục pháp lý, bỏ họ "Pitt" khỏi tên. Đây là lần đầu tòa án công khai thông báo vụ các con của Pitt từ bỏ họ cha.

Ngày 13/7, Tòa án tại bang California buộc Zahara và Maddox thực hiện bước tiếp theo trong quy trình đổi tên hợp pháp bắt buộc trong quy trình đổi tên hợp pháp, bao gồm thông báo công khai trên báo theo quy định của pháp luật California.

Zahara đăng thông báo về đơn xin đổi tên trên tờ Los Angeles Daily Journal mỗi tuần một lần trong bốn tuần liên tiếp, vào các ngày 16/6, 23/6, 30/6 và 7/7.

Tài liệu mang tên Proof of Publication (Xác nhận đã công bố) nêu rõ bất kỳ cá nhân nào phản đối việc đổi tên đều có quyền gửi văn bản phản đối trước phiên điều trần cuối của tòa án. Nếu không có ý kiến phản đối, thẩm phán chấp thuận yêu cầu đổi tên của Zahara tại phiên xét xử dự kiến diễn ra ngày 28/9.

Maddox cũng hoàn tất thủ tục tương tự khi đăng thông báo trên cùng tờ báo vào các ngày 10/6, 17/6, 24/6 và 1/7.

Theo quy định của bang California, việc công khai đơn xin đổi tên trên báo là bước bắt buộc nhằm tạo điều kiện cho những bên liên quan có cơ hội phản đối nếu có căn cứ pháp lý.

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Maddox và Zahara tiến hành thủ tục pháp lý từ bỏ họ cha.

Trước đó, Zahara nộp đơn xin đổi tên hợp pháp từ "Zahara Jolie-Pitt" thành "Zahara Jolie". Đây không phải lần đầu cô công khai từ bỏ họ của cha. Hồi tháng 5, khi nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Spelman, tên của cô được xướng là "Zahara Marley Jolie" thay vì "Zahara Jolie-Pitt".

Maddox cũng có động thái tương tự. Theo hồ sơ được Page Six tiếp cận, anh đề nghị đổi tên từ "Maddox Chivan Jolie-Pitt" thành "Maddox Chivan Jolie", ghi lý do trong đơn là "vì mục đích cá nhân".

Maddox thực tế ngừng sử dụng họ Pitt từ nhiều năm trước. Hồi tháng 2, phần giới thiệu ê-kíp của bộ phim Couture - dự án mới do Angelina Jolie thực hiện - ghi tên anh là "Maddox Jolie".

Năm 2021, Us Weekly dẫn nguồn tin cho biết Maddox không còn sử dụng họ Pitt trong các giấy tờ không mang tính pháp lý. Lúc đó, Angelina Jolie được cho là không ủng hộ quyết định, dù vẫn tôn trọng lựa chọn cá nhân của con.

Gia đình Jolie - Pitt có sáu người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Sau cuộc chia tay giữa Brad Pitt và Angelina Jolie từ năm 2016, các con dần xa cách Brad Pitt.

Năm 2024, con gái út Vivienne xuất hiện tên trong vở nhạc kịch The Outsiders là "Vivienne Jolie" thay vì "Vivienne Jolie-Pitt". Dù chưa có xác nhận pháp lý, việc chỉ sử dụng họ Jolie được truyền thông xem là dấu hiệu cho thấy cô không còn muốn gắn với họ cha.

Người đầu tiên đổi tên hợp pháp là Shiloh. Sau khi bước sang tuổi 18 vào năm 2024, cô nộp đơn xin bỏ họ Pitt. Theo Entertainment Tonight, Shiloh tự thuê luật sư riêng và tự chi trả toàn bộ chi phí cho quá trình đổi tên.

Pax Thiên là người con duy nhất chưa có động thái bỏ họ Brad Pitt. Nguồn tin nói với Page Six rằng Pax "không có nhiều mối quan hệ với Brad", nhưng vẫn duy trì kết nối với các thành viên khác trong gia đình bên nội.

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn năm 2014 sau nhiều năm gắn bó trước khi ly hôn năm 2016. Vụ chia tay kéo dài nhiều năm với hàng loạt tranh chấp về quyền nuôi con và tài sản.

Trạch Dương
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