Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý và 'bà trùm vương miện'

TPO - Ngày 14/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trong số đó có chủ tiệm vàng Kim Lý và nữ doanh nhân được gắn với danh xưng "bà trùm vương miện".

Đường dây buôn lậu vận hành tinh vi, khép kín

Các bị can trong vụ án. Ảnh CACC.

Cụ thể, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên. Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng mạng xã hội mã hóa, vận chuyển kim cương qua đường hàng không và giao dịch bằng "mật mã" số sê-ri tiền USD nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đáng chú ý, trong số các bị can vừa bị khởi tố nêu trên có Hoàng Thị Thanh Nga là doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý, từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp và được dư luận nhắc đến với danh xưng "bà trùm vương miện".

Việc khởi tố được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã hình thành một đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Nhóm này thuê nhiều nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 giá thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập trong chuỗi hoạt động nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.

Vận chuyển qua đường hàng không, giao hàng bằng "mật mã"

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý. Ảnh: CACC.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, giá trị cao của kim cương, các đối tượng cất giấu tang vật trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển qua các chuyến bay quốc tế, nhập cảnh vào Việt Nam qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Sau khi hàng về Việt Nam, đầu mối tại Hong Kong tiếp tục điều hành toàn bộ quá trình giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, cung cấp thông tin khách hàng, thời gian, địa điểm giao hàng và số lượng hàng hóa. Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thanh toán và giao nhận đều sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên tờ tiền USD để xác thực, thay cho giấy tờ hoặc chứng từ giao dịch, nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Chỉ huy từ nước ngoài, sử dụng ứng dụng tự xóa dữ liệu

Theo Bộ Công an, toàn bộ đường dây được điều hành tập trung từ Hong Kong bởi các đối tượng người Ấn Độ. Những nhân viên hoạt động tại Việt Nam được cung cấp điện thoại, thiết bị liên lạc và phương tiện làm việc. Mọi hoạt động từ chào hàng, nhận đơn, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán đều được giám sát, chỉ đạo từ nước ngoài. Các ứng dụng liên lạc đều được cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, khiến việc thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền, xác định giá trị tang vật và mở rộng điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia; đồng thời truy vết dòng tiền, xác minh tài sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.