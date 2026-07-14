Khởi tố 4 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 22 tỷ đồng

TPO - Chỉ trong hơn một tháng, một đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại TP. Huế đã phát sinh số tiền đánh bạc ban đầu được xác định lên đến hơn 22,4 tỷ đồng.

Chiều 14/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ngô Tá Thành (SN 1986), Cao Hoàng Quý (SN 1982), Nguyễn Văn Quý (SN 1991, cùng trú phường Thanh Thủy) và Nguyễn Văn An (SN 1985, trú phường Hương Thủy, TP. Huế).

Công an TP. Huế khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4/6 đến 7/7, Ngô Tá Thành đã tổ chức cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua mạng internet.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng trong thời gian trên bước đầu ghi nhận là 22.471.850.000 đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định hành vi của Ngô Tá Thành cùng các đối tượng liên quan có dấu hiệu phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện được Công an TP. Huế tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.