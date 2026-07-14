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Pháp luật

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Thủ đoạn lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của cựu CEO Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng

An Yên

TPO - Huỳnh Thị Ngân Trang, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm, cam kết bảo toàn vốn, chi trả lợi nhuận đúng hạn.... Dù nhiều hoạt động đầu tư thua lỗ, bị cáo vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.

Ngày 14/7, TAND TPHCM - cơ sở 1 đã xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (viết tắt Công ty Sao Vàng, phường Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo hơn 426 tỷ đồng.

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Bị cáo Phạm Thu Hà trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 426 tỷ đồng ở TPHCM

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, Giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty Sao Vàng) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng, bị xét xử vắng mặt và đang bị truy nã) bị tuyên phạt tù chung thân cùng về tội danh trên.

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc hai bị cáo trên liên đới bồi thường khoảng 237 tỷ đồng cho 407 trong tổng số 444 bị hại. HĐXX cũng quyết định tiếp tục kê biên nhiều tài sản (gồm nhà đất và cổ phần tại một số doanh nghiệp) để bảo đảm thi hành án.

Cựu Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng trước đó bị khởi tố nhưng được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng được tại ngoại, Huỳnh Thị Ngân Trang bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra truy nã. Vì vậy, Viện KSND TPHCM đã đề nghị và tòa án quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo này theo quy định.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Ngân Trang là người sáng lập và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Sao Vàng cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Trong giai đoạn 2012-2017, Trang đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh. Đồng thời, Trang còn cam kết bảo toàn vốn và chi trả lợi nhuận đúng hạn, thậm chí ứng trước lợi nhuận để tạo niềm tin.

Dù nhiều hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thua lỗ, không phát sinh doanh thu nhưng Trang vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì hoạt động và tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.

Cơ quan điều tra xác định Trang đã chiếm đoạt hơn 426 tỷ đồng của 444 khách hàng có đơn tố giác. Trong vụ án này, Phạm Thu Hà tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ Trang ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư và thực hiện nhiều công việc liên quan.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189,3 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trong số này, 37 người đã nhận số tiền bằng hoặc vượt khoản góp vốn ban đầu, 407 người chưa được hoàn trả hoặc mới nhận một phần tiền gốc và lợi nhuận.

An Yên
#lừa đảo #công ty sao vàng #vũng tàu #vắng mặt #chung thân #kế toán #giám đốc

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