Ông Đinh Văn Nơi: 'Tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng và tinh thần cầu thị'

TPO - Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Trung tướng Đinh Văn Nơi khẳng định, đến với An Giang bằng sự trân trọng, tinh thần cầu thị, để cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững.

Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2024 trước khi được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Theo quyết định của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc Ban Bí thư điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh An Giang sau hợp nhất. Đồng thời, nhằm chủ động chuẩn bị công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, Trung tướng Đinh Văn Nơi sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tâm cũng đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc tạo điều kiện để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư đặc khu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt, tỉnh cần tập trung triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mạnh du lịch, dịch vụ hiện đại, đưa Đặc khu Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng đột phá, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Đinh Văn Nơi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Nơi cho biết, được trở lại công tác tại An Giang là niềm vinh dự đặc biệt, bởi đây là địa phương từng gắn bó và để lại nhiều tình cảm sâu sắc.

"Tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng và tinh thần cầu thị, mong muốn được đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của tỉnh. Tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng An Giang ngày càng phát triển", ông Nơi nói.

Theo tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn với nhiều lợi thế về biển, biên giới, sông nước và đồi núi. Điều kiện này mở ra cơ hội bứt phá nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Đinh Văn Nơi. Ảnh: Nhật Huy

Đối với Đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi đánh giá, đây là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời là động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh An Giang. Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 vừa là niềm tự hào, vừa là cơ hội nâng tầm vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Trên cương vị mới, ông Đinh Văn Nơi cam kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết, sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về xây dựng, phát triển Đặc khu Phú Quốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Nơi. Ảnh: Nhật Huy.

Bên cạnh đó, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang xác định, ưu tiên xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển theo hướng chất lượng cao, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

Khẳng định kết quả phát triển chỉ có thể đạt được trên nền tảng đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, ông Đinh Văn Nơi cam kết, sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững tinh thần cầu thị, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.