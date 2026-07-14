Tiệm vàng của 3 bà chủ doanh nghiệp bị khởi tố đồng loạt 'cửa đóng then cài'

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia hoạt động với phương thức rất tinh vi. Các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua các ứng dụng như WhatsApp, Viber để đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Để tìm khách hàng, nhóm này thuê nhiều người Ấn Độ sang Việt Nam tiếp cận các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận. Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn, giá trị cao của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý, giày dép hoặc quần áo rồi đưa qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Toàn bộ đường dây được điều hành từ Hong Kong. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập, từ vận chuyển, giao nhận đến thanh toán. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng ứng dụng có chế độ tự xóa tin nhắn và xác thực giao dịch bằng số sê-ri trên tờ tiền USD nhằm che giấu dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can trong đường dây, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an xác định, quá trình hoạt động, đường dây này đã thực hiện đưa trót lọt hơn 30.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

