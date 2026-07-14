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Ngôi nhà thô mộc bên dòng sông Hương

Thúy Hiền

TPO - Trong bối cảnh làng quê yên tĩnh, công trình hiện lên như một khối đỏ thô mộc, nổi bật nhưng không phô trương, hòa vào cảnh quan một cách khiêm nhường và tự nhiên.

Scarlet Pavilion là một chốn ẩn cư bên dòng sông Hương, chỉ cách trung tâm lịch sử của Huế vài phút. Được thiết kế như mái nhà riêng tư cho một cặp vợ chồng trẻ trở về từ nhịp sống đô thị hối hả, công trình phản ánh khát vọng sống chậm lại, kết nối sâu sắc với thiên nhiên, và sống một cuộc đời có chủ đích.

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Công trình gồm năm phòng nghỉ, mỗi phòng mang một “tính cách tự nhiên” riêng biệt. Những không gian này mang đến trải nghiệm đa dạng về ánh sáng, độ mở và mức độ hòa mình vào cảnh quan. Kiến trúc phát triển dọc theo trục hướng sông, dẫn dắt chuyển động từ không gian riêng tư, qua hiên gỗ, đến hồ bơi, và cuối cùng là mép nước. Trình tự không gian này hình thành nên một vi khí hậu nhẹ nhàng, được kiến tạo bởi nắng, gió, bóng râm và lớp sinh thái cây cỏ.

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Các không gian sinh hoạt chung – bếp, phòng ăn và phòng khách – nằm ở tầng trệt, mở hoàn toàn ra phía dòng sông bằng hệ cửa kính trượt từ sàn đến trần. Một dải hiên gỗ chạy suốt chiều ngang công trình kết nối trong – ngoài một cách liền mạch, tạo dòng chảy tự nhiên hướng ra hồ bơi và mặt nước. Dù diện tích khiêm tốn, sự tiết chế trong thiết kế và bố cục mở mang lại cảm giác thoáng đãng và tĩnh tại.

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Vật liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc định hình cảm xúc không gian: mái tôn đỏ gân sóng, sàn bê tông mài nhuộm màu , khung thép để oxy hóa tự nhiên, và lớp che nắng bằng gỗ do thợ mộc địa phương thực hiện. Những vật liệu này được chọn không phải vì sự hoàn hảo, mà vì vẻ đẹp của sự mộc mạc, chân thực, và khả năng chuyển hóa theo thời gian. Tại đây, kiến trúc không che giấu dấu vết – vật liệu được phép lão hóa, chịu tác động của thời tiết, và lưu giữ dấu tích của con người.

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Chiến lược khí hậu thụ động là nền tảng thiết kế: mái hiên sâu, các khe mở linh hoạt, thông gió chéo và các vùng đệm có bóng râm giúp công trình thích nghi với mùa hè gay gắt và những cơn mưa kéo dài đặc trưng của Huế. Lớp cây xanh và dây leo đan xen giúp làm mềm hình khối công trình, tăng sự riêng tư, đồng thời duy trì đối thoại liên tục giữa kiến trúc và thiên nhiên.

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Thúy Hiền
DUHA Architects
#ngôi nhà #sông Hương #kiến trúc mộc mạc #Huế #nghỉ dưỡng

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