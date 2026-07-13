Hàng trăm khách hàng dự lễ mở bán chính thức Solena by Green Town

Sáng ngày 12/07/2026, lễ ra mắt và mở bán chính thức tòa căn hộ Solena thuộc dự án Green Town Bình Tân thu hút hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư và đối tác phân phối tham dự, đồng thời ghi nhận sự quan tâm và giao dịch lớn nhờ loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người mua trong ngày sự kiện.

Sự kiện được tổ chức tại Văn phòng bán hàng dự án Green Town Bình Tân với chủ đề "Solena - Tuyệt tác an yên", kết hợp trình diễn nghệ thuật và các hoạt động giới thiệu dự án. Lễ mở bán thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ưu tiên các sản phẩm đã hiện hữu, pháp lý rõ ràng, có tiềm năng phát triển và giá trị tích lũy dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Châu – TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thiện Nhân Group – đại diện đơn vị phát triển và phân phối dự án cho biết: "Sau thời gian ấp ủ, hôm nay chúng tôi chính thức giới thiệu đến quý khách hàng và nhà đầu tư tòa căn hộ cuối cùng khép trọn hành trình phát triển Green Town Bình Tân. Chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một công trình nhà ở, mà là lời cam kết về một không gian sống an yên, bền vững cho những gia đình lựa chọn gắn bó lâu dài tại khu Tây TP HCM".

Ngay từ sớm, rất đông khách hàng, nhà đầu tư đã tới sự kiện để tìm hiểu về dự án (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp)

Một trong những nội dung được khách hàng quan tâm nhất sự kiện là phần công bố chính sách bán hàng và các chương trình ưu đãi dành riêng cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Solena đưa đến cho khách hàng phương thức thanh toán vô cùng ưu việt khi có thể đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư để thiết lập tiến độ đóng tiền linh hoạt trong vòng 15 tháng, giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền cá nhân thay vì phụ thuộc một khung cố định.

Chủ đầu tư cũng dành tặng chiết khấu 5% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ chuẩn; trong khi nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, chỉ cần thanh toán 9% để ký hợp đồng mua bán, được ân hạn nợ gốc từ 12 đến 36 tháng và nhận thêm chiết khấu 6% giá trị căn hộ.

Một điểm cộng giúp sự kiện thêm phần sôi động là chương trình "Happy Surprise" dành riêng cho ngày mở bán: khách hàng chốt giao dịch booking căn hộ ngay tại sự kiện được hưởng thêm chiết khấu 3% giá trị căn hộ. Đây được xem là "cú hích" giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng hơn, đồng thời thể hiện sự tri ân của chủ đầu tư dành cho những người mua đầu tiên đồng hành cùng Solena. Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, ngay trong sự kiện, trên 80% căn hộ trong giỏ hàng mở bán đã tìm thấy chủ nhân, cho thấy sức hút của căn hộ Solena với khách hàng khu Tây.

Khách hàng háo hức nhận những phần quà hấp dẫn trong sự kiện mở bán (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp)

Không khí của chương trình càng trở nên náo nhiệt với hoạt động bốc thăm may mắn. Trong khi các khách hàng tham dự sự kiện có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn như tủ lạnh side by side, điều hòa, máy hút bụi… thì những cư dân tương lai của Solena lại có cơ hội “rước lộc về nhà” với những phần quà trị giá từ một tới ba chỉ vàng.

Là tòa căn hộ cuối cùng thuộc tổng thể dự án Green Town Bình Tân (Khu đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TP HCM) do Công ty TNHH IDE Việt Nam làm chủ đầu tư, Solena cung cấp ra thị trường 252 căn hộ, pháp lý sở hữu lâu dài, với hai dòng sản phẩm chính: căn hộ hai phòng ngủ diện tích 49-71m2 phù hợp gia đình trẻ, và căn hộ ba phòng ngủ 90m2 hướng đến gia đình đa thế hệ hoặc nhà đầu tư khai thác cho thuê dài hạn. Dự án đang được chào bán với mức giá dự kiến từ 53,9 triệu đồng/ m2.

Solena hưởng lợi từ quần thể Khu đô thị Vĩnh Lộc 110ha đã hiện hữu (Ảnh: Chủ đầu tư)

Về vị trí, Solena thừa hưởng toàn bộ hạ tầng và tiện ích đã hình thành của Green Town Bình Tân cùng khu đô thị Vĩnh Lộc quy mô hơn 110 ha, nơi 4 tòa nhà trong dự án đã đi vào hoạt động và hình thành cộng đồng cư dân. Từ căn hộ, cư dân chỉ mất 10-15 phút di chuyển đến AEON Mall Bình Tân, Pandora City, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bến xe An Sương cùng các khu công nghiệp lớn như Vĩnh Lộc, Tân Bình, Tân Tạo. Hiện tại, dự án đã thi công đến tầng 9, dự kiến bàn giao vào quý III/2027.

Bên cạnh tiện ích hiện hữu, Solena dự kiến bổ sung thêm nhiều tiện ích nội khu hấp dẫn như trung tâm thương mại Green Mall rộng 15.000 m2, bể bơi vô cực 300 m2, công viên trung tâm 10.000 m2, khu vui chơi trẻ em và phòng gym… nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Trong bối cảnh thị trường căn hộ TP HCM vẫn giữ mặt bằng giá cao, phía Tây thành phố được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ hạ tầng giao thông và tốc độ đô thị hóa. Với mức giá dễ tiếp cận, quỹ căn có hạn và nền tảng cộng đồng cư dân đã hình thành sẵn từ Green Town Bình Tân, sự kiện đã đánh dấu sự thành công lớn của Solena, minh chứng cho giá trị sản phẩm thật luôn nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt những khách hàng có nhu cầu ở thực.