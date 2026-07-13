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Địa ốc

Thưởng lãm trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng từ tổ hợp căn hộ Capital Square

P.V

Sở hữu vị trí hiếm có giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square mang đến đặc quyền thưởng lãm trọn vẹn những màn trình diễn của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) từ một góc nhìn đắt giá. Giá trị ấy không chỉ tạo nên trải nghiệm sống khác biệt mà còn góp phần gia tăng sức hút lưu trú, mở rộng tiềm năng khai thác thương mại và đầu tư tại khu đô thị quốc tế bên dòng sông Hàn.

"Khán đài VIP" giữa tâm điểm lễ hội Đà Nẵng

Sau gần hai thập kỷ, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF - Danang International Fireworks Festival) đã trở thành thương hiệu du lịch đặc sắc của thành phố, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam.

Mỗi mùa lễ hội, hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đổ về thành phố để chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên dòng sông Hàn. Chỉ riêng mùa DIFF 2025, Đà Nẵng đón gần 2 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,88 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26% so với mùa lễ hội năm trước. Nhiều khách sạn tại khu vực trung tâm ghi nhận công suất phòng gần như tuyệt đối trong các đêm diễn. Năm 2026, DIFF tiếp tục là sự kiện du lịch tâm điểm mùa hè với khán đài liên tục kín chỗ trong các đêm thi.

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Trong bức tranh sôi động ấy, Capital Square sở hữu lợi thế độc tôn giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, với bốn mặt thoáng cùng tầm nhìn trực diện về khu vực trình diễn pháo hoa, dự án được ví như một "khán đài VIP" để thưởng thức đại tiệc ánh sáng giữa trung tâm thành phố.

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Capital Square sở hữu vị trí hiếm có giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, mở ra tầm nhìn trực diện tới không gian trình diễn DIFF.

Từ ban công căn hộ tại Capital Square, quảng trường trung tâm hay tuyến phố thương mại nhộn nhịp, cư dân và du khách có thể tận hưởng những màn pháo hoa rực rỡ mà không cần di chuyển. Từng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, phản chiếu xuống dòng sông Hàn và hòa cùng ánh sáng lung linh của thành phố đều trở thành những trải nghiệm đầy cảm xúc, gia tăng giá trị sống và đầu tư cho khu đô thị quốc tế bên bờ sông Hàn.

Hệ tiện ích đẳng cấp tăng khả năng khai thác dòng tiền

Bên cạnh giá trị trải nghiệm nhờ vị trí tâm điểm của các sự kiện văn hóa, du lịch và lễ hội tại Đà Nẵng, Capital Square còn thu hút nhà đầu tư và người mua ở thực nhờ hệ sinh thái tiện ích cao cấp đồng bộ.

Từ tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, hồ bơi rộng hơn 500 m2, quảng trường trung tâm hơn 2.000 m2, sân minigolf, sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, các tiện ích được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đem lại loạt trải nghiệm hấp dẫn và sôi động quanh năm, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và dòng tiền dồi dào, ổn định.

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Hệ tiện ích đồng bộ góp phần nâng cao trải nghiệm sống, đồng thời gia tăng giá trị khai thác và đầu tư tại Capital Square

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông ngày càng khan hiếm, Capital Square trở thành tâm điểm nổi bật trên thị trường nhờ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đẳng cấp, pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng khai thác lưu trú mạnh mẽ, đón đầu xu hướng bất động sản tạo dòng tiền tại Đà Nẵng, thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Hiện nay, khách hàng sở hữu căn hộ tại Capital Square được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đối với các tòa Times Place và Victory Place, khách hàng được tặng một năm phí quản lý, chiết khấu 2% (Không áp dụng đồng thời với chính sách Early Bird), chiết khấu 1% dành cho khách hàng có hộ khẩu hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam, chiết khấu tới 12% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 21 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc tới 36 tháng, miễn phí đỗ xe ô tô

Với khách hàng lựa chọn căn hộ tại Broadways Place sẽ được tặng một năm phí quản lý, chiết khấu 2% (Không áp dụng đồng thời với chính sách Early Bird), chiết khấu 1% dành cho khách hàng có hộ khẩu hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam, chiết khấu tới 10% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ và lãi suất 0% trong thời gian lên tới 24 tháng, miễn phí đỗ xe ô tô, thời gian ân hạn nợ gốc tới 36 tháng.

P.V
#pháo hoa Đà Nẵng #Capital Square #đầu tư bất động sản #lễ hội DIFF #căn hộ cao cấp #đà nẵng #đầu tư

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