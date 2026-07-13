Ivy Park 'chào sân', mở thêm lựa chọn an cư và đầu tư tại Vinhomes Sài Gòn Park

Sau thành công của Global Park, khu Ivy Park vừa chính thức ra mắt tại Vinhomes Sài Gòn Park, nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường nhờ định vị “trái tim học thuật” của đại đô thị. Cùng với chính sách “Nhận nhà trước, trả lãi sau”, bộ đôi phân khu mở ra cơ hội để cả khách ở thực và nhà đầu tư đón đầu làn sóng hạ tầng Tây Bắc TP.HCM và tối ưu dòng tiền trước khi ưu đãi tốt nhất thị trường kết thúc vào ngày 20/7/2026.

Ivy Park bổ sung mảnh ghép mới, hoàn thiện hệ giá trị của đại đô thị

Sáng 11/7, gần 1.000 khách hàng tham dự sự kiện “Bốn mùa lễ hội - Muôn nhịp phồn hoa” tại TP.HCM, đánh dấu màn ra mắt của khu Ivy Park. Cùng với khu Global Park đã tạo cơn sốt trước đó, bộ đôi mở thêm cơ hội để khách hàng và nhà đầu tư sở hữu những tài sản giá trị tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM.

Gần 1.000 khách tham dự sự kiện “Bốn mùa lễ hội - Muôn nhịp phồn hoa” sáng 11/7 tại TP.HCM

Ivy Park được quy hoạch là trung tâm giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp của toàn đại đô thị. Phân khu sở hữu quần thể đại học quy mô 150ha, hệ thống 36 trường liên cấp chất lượng cao, làng khởi nghiệp Sài Gòn rộng 1,6ha cùng hệ sinh thái tiện ích gồm bệnh viện Vinmec (6,5ha) và Vincom Mega Mall (4,6ha).

Việc tập trung các hạ tầng giáo dục và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn tạo nền tảng để Ivy Park trở thành lựa chọn của những gia đình đề cao môi trường sống và học tập cho thế hệ tương lai.

Ivy Park được quy hoạch để trung tâm giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp tại Vinhomes Sài Gòn Park nói riêng và Tây Bắc TP.HCM nói chung

Anh Nguyễn Thế Hiệp (Bình Dương cũ), khách hàng xem môi trường giáo dục là tiêu chí ưu tiên khi an cư, nhanh chóng “chốt đơn” một căn tại khu Ivy Park khi tham gia sự kiện.

“Sống ngay cạnh trường học và làng đại học, hành trình học tập của các con sau này chắc chắn sẽ thuận lợi, an toàn và thảnh thơi hơn rất nhiều”, anh Hiệp nói.

Ưu tiên môi trường sống và học tập chất lượng cho con, anh Nguyễn Thế Hiệp (giữa) quyết định chọn Ivy Park

Trong khi đó, Global Park được định vị là trung tâm thương mại, dịch vụ và giải trí của toàn đại đô thị. Phân khu quy tụ nhiều tiện ích quy mô lớn như Global Village (19,3ha), phố thương mại Little Hong Kong (7,5ha) và Vincom Collection (6,5ha).

Lợi thế nằm tại cửa ngõ kết nối giúp Global Park không chỉ hình thành không gian kinh doanh sôi động mà còn mở ra tiềm năng lớn cho khai thác thương mại và cho thuê.

Bà Hồ Tĩnh Tâm (Quận 1 cũ), nhà đầu tư hoạt động lâu năm trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, cho biết bà lựa chọn Global Park nhờ vị trí kề cận ngoại khu, giúp việc di chuyển và đón tiễn du khách nhanh chóng, thuận tiện.

Bà Hồ Tĩnh Tâm (ngồi giữa) lựa chọn Global Park vì lợi thế tọa lạc ngay cửa ngõ kết nối, kề cận ngoại khu, thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sự kết nối giữa Ivy Park và Global Park tạo nên một hệ sinh thái khép kín, nơi cư dân vừa tiếp cận các tiện ích giáo dục, y tế chất lượng cao, vừa tận hưởng nhịp sống thương mại và giải trí sôi động ngay trước cửa nhà. Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng dễ dàng khai thác cả dòng cư dân tại chỗ và dòng khách vãng lai nhờ hạ tầng kết nối để phục vụ kinh doanh.

Global Park đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí của Vinhomes Sài Gòn Park

8 ngày cuối hưởng siêu chính sách hỗ trợ lãi suất

Bên cạnh quy hoạch, hạ tầng đang trở thành động lực quan trọng gia tăng sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park.

Ngày 1/7, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, đưa đại đô thị vào vị trí trung tâm của hành lang kinh tế kết nối TP.HCM với các nước ASEAN.

Lợi thế này tiếp tục được củng cố nhờ mạng lưới giao thông chiến lược, gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, góp phần rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Song hành cùng lợi thế hạ tầng là chính sách tài chính được thiết kế nhằm giảm áp lực vốn và bảo vệ tối đa cho người mua.

Theo đó, khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong tối đa 36 tháng theo mô hình “Nhận nhà trước, trả lãi sau”. Sau khi nhận bàn giao vào cuối năm 2027, chủ sở hữu sẽ có hơn một năm khai thác tài sản trước khi phát sinh chi phí lãi vay.

Đặc biệt, với khách hàng xuống tiền trước ngày 20/7/2026, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách cam kết trần lãi suất không quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Cơ chế này giúp nhà đầu tư chủ động kiểm soát chi phí vốn trong nửa thập kỷ, ngay cả khi thị trường biến động.

Chính sách “khóa trần” lãi suất không quá 9%/năm trong 24 tháng sau thời gian hỗ trợ lãi suất 0% sẽ kết thúc vào ngày 20/7

Theo ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real, việc “đóng băng” lãi suất giúp khách hàng xác định trước nghĩa vụ tài chính hàng tháng thay vì thấp thỏm theo biến động thị trường.

“Việc có hơn 1 năm khai thác cho thuê mà không phát sinh chi phí lãi vay mở ra cơ hội tối ưu dòng tiền, tạo nguồn tài chính hỗ trợ thanh toán lãi ngân hàng hiệu quả. Khi cư dân về đông, hạ tầng hoàn thiện và các tiện ích đưa vào vận hành, giá thuê và giá trị tài sản sẽ tăng trưởng ổn định. Đây là lợi thế kép bảo chứng cho một tài sản sinh lời an toàn”, ông Sơn phân tích.

Khi thị trường ưu tiên sự an toàn về dòng tiền, các dự án sở hữu chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn ngày càng chiếm lợi thế. Với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu an cư và đầu tư, Vinhomes Sài Gòn Park đang thu hút mạnh dòng tiền trước thời điểm siêu chính sách ưu đãi lãi suất kết thúc vào ngày 20/7.