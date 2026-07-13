Cận cảnh hàng loạt trụ sở 'hoang phế' tại trung tâm Vũng Tàu

TPO - Hàng loạt trụ sở của các Sở, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau thời gian chuyển về Trung tâm hành chính mới tại TP. Bà Rịa và sau hợp nhất với TPHCM, đến nay rơi vào cảnh 'vườn không, nhà trống' cỏ mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Giữa khu trung tâm sầm uất, nơi giá đất thuộc hàng đắt đỏ nhất TPHCM, hàng loạt trụ sở công nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Trương Công Định, Lý Thường Kiệt... gần Bãi Trước (phường Vũng Tàu) đang trong tình trạng cửa đóng then cài, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều công trình mang kiến trúc cổ xuống cấp theo thời gian, bị bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Nhiều trụ sở nhìn bên ngoài còn rất tốt, diện tích rộng như trụ sở Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau khi chuyển về trung tâm hành chính mới nằm tại TP. Bà Rịa cũ đến nay vẫn đóng cửa im lìm

Nhìn bằng mắt thường cơ sở hạ tầng, tường với mảng sơn bong tróc, cây cối mọc um tùm

Tương tự, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau khi về Trung tâm hành chính, sáp nhập vào Sở Xây dựng... hợp nhất với TP HCM, đến nay trụ sở mang kiến trúc cổ vẫn 'phó mặc cùng sương gió'.

Khuôn viên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau hợp nhất cũng đóng cửa im lìm, trụ sở mang kiến trúc từ thời trước đây và đang dấu hiệu xuống cấp

Các mảng sơn bong tróc lộ rõ lớp gạch

Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (số 100, đường Trần Hưng Đạo) sau hợp nhất đến nay trụ sở đóng cửa, khuôn viên, phòng chức năng được làm nơi kinh doanh các môn thể dục thể thao như cầu lông, bán nước ngọt...

Trong khuôn viên trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vẫn còn hoạt động thể thao

Trụ sở làm việc đóng cửa, xung quanh có dấu hiệu xuống cấp

Phía sau trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Phía bên trong Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã xuống cấp, rêu xanh phủ kín trụ sở

Trụ sở UBND phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ còn nguyên tem niêm phong

Phía dưới sân trụ sở phường 3, TP Vũng Tàu cũ người dân lấy làm nơi đỗ xe

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu cũ cửa đóng, then cài, phía ngoài trụ sở nhếch nhác rác, người dân lấn chiếm làm nơi đỗ xe

Nổi bật khu "đất vàng" trung tâm phố biển Vũng Tàu là khu cụm 5 được bao quanh bởi 4 con đường gồm: Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Thống Nhất.

Trước đây, đất Cụm 5 là trụ sở Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ sở làm việc của Công ty TNHH Hương Phong - đây là một doanh nghiệp kinh tế Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Ngoài ra, còn có tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính điều chuyển như: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây xăng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ sở Công an TP. Vũng Tàu về quản lý, sử dụng.

Khu đất Cụm 5 có đất và tài sản trên phần diện tích 27.643 m2

Cuối năm 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá khu đất Cụm 5 với mức giá khởi điểm khu đất là hơn 2.312 tỷ đồng

Khu đất Cụm 5 được đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng đều không thành công. Nguyên nhân là do khi triển khai đấu giá đều không có khách hàng đăng ký tham gia vì giá khởi điểm quá cao, chỉ tiêu sử dụng đất thương mại chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ đất ở thấp.

Nhiều trụ sở vị trí 'vàng' tại phố biển Vũng Tàu với kiến trúc cổ không được bảo dưỡng đang có dấu hiệu xuống cấp, rất cần cơ quan chức năng Vũng Tàu, TPHCM sớm có phương án để gìn giữ bảo tồn các kiến trúc lịch sử nơi đây.