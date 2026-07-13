Cận cảnh hàng loạt trụ sở 'hoang phế' tại trung tâm Vũng Tàu

TPO - Hàng loạt trụ sở của các Sở, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau thời gian chuyển về Trung tâm hành chính mới tại TP. Bà Rịa và sau hợp nhất với TPHCM, đến nay rơi vào cảnh 'vườn không, nhà trống' cỏ mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Ngoài ra, còn có tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính điều chuyển như: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây xăng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ sở Công an TP. Vũng Tàu về quản lý, sử dụng.
Khu đất Cụm 5 có đất và tài sản trên phần diện tích 27.643 m2
Cuối năm 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá khu đất Cụm 5 với mức giá khởi điểm khu đất là hơn 2.312 tỷ đồng
Khu đất Cụm 5 được đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng đều không thành công. Nguyên nhân là do khi triển khai đấu giá đều không có khách hàng đăng ký tham gia vì giá khởi điểm quá cao, chỉ tiêu sử dụng đất thương mại chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ đất ở thấp.
Nhiều trụ sở vị trí 'vàng' tại phố biển Vũng Tàu với kiến trúc cổ không được bảo dưỡng đang có dấu hiệu xuống cấp, rất cần cơ quan chức năng Vũng Tàu, TPHCM sớm có phương án để gìn giữ bảo tồn các kiến trúc lịch sử nơi đây.