Khu 'đất vàng' hơn 4ha đấu giá thành công vẫn chịu cảnh bỏ hoang nhiều năm

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, còn 301 dự án cần tập trung xử lý.

Đến trung tuần tháng 6 vừa qua, đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 (Nghị quyết số 29) của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP (Nghị định số 147) của Chính phủ đối với 8 dự án đủ điều kiện.