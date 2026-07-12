Khu 'đất vàng' hơn 4ha đấu giá thành công vẫn chịu cảnh bỏ hoang nhiều năm

TPO - Sau khi trúng đấu giá, được Thi hành án dân sự Thanh Hóa bàn giao khu "đất vàng" rộng hơn 4ha tại phường trung tâm song đến nay đơn vị trúng đấu giá vẫn chưa thể thực hiện dự án do vướng mắc thủ tục đất đai, khiến khu đất bỏ hoang, cỏ cây um tùm.
Ông Đinh Văn Thắng – Phó Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 19 lần đấu giá, tài sản đã được bán cho một doanh nghiệp ở Hà Nội với giá hơn 88 tỷ đồng và hoàn thiện bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá từ tháng 12/2024. “Dù trúng đấu giá gần 2 năm qua nhưng đến nay việc chuyển quyền sử dụng khu đất cho chủ đầu mới chưa hoàn thiện do vướng mắc thủ tục đất đai nên đơn vị trúng đấu giá mới chưa thực hiện dự án, dẫn đến khu đất vẫn bỏ hoang”, ông Thắng thông tin.
Tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các xã, phường rà soát, hoàn thiện danh mục và hồ sơ chi tiết của từng dự án; phân loại đúng bản chất các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ tình trạng pháp lý, phương án xử lý, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ các dự án thuộc thẩm quyền trước quý III/2026.
Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, còn 301 dự án cần tập trung xử lý.
Đến trung tuần tháng 6 vừa qua, đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 (Nghị quyết số 29) của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP (Nghị định số 147) của Chính phủ đối với 8 dự án đủ điều kiện.