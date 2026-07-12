Hai phong cách decor phòng nhỏ 20m2 sáng tạo và chất lượng

TPO - Cùng một kiểu phòng có diện tích nhỏ chỉ 18-20m2, có nhà vệ sinh khép kín và cửa sổ khá lớn, nhà thiết kế đã sử dụng nội thất để tạo ra hai căn hộ cùng rực rỡ màu sắc nhưng tinh thần lại mang tới những cảm nhận khác nhau.

Hiện trạng hai căn hộ tuy không quá xuống cấp nhưng bố cục kiểu cũ đem lại cảm giác nhàm chán và bí bách. Hiện trạng này vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để NTK thỏa sức sáng tạo.

Các công việc cải tạo bao gồm, phá bỏ và thay mới trần cũ, mở rộng cửa sổ, thay đổi thiết kế khu vực vệ sinh, phá bỏ một phần tường ngăn thay bằng kính để ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn có thể tràn vào và cuối cùng là lựa chọn phối kết các món đồ nội thất rời thành một tổ hợp hài hòa thống nhất.

Các căn hộ được thiết kế với tông màu có sắc độ trầm (muted) ấm áp, có chiều sâu, mang cảm giác sống động nhưng không chói mắt, gợi lên không khí của những căn hộ châu Âu được cải tạo theo phong cách đương đại.