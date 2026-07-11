Siêu dự án đô thị được Đà Nẵng gỡ vướng, tăng vốn đầu tư gần 15.500 tỷ đồng

TPO - Siêu dự án Golden Hills City nằm ở phía tây bắc TP. Đà Nẵng vừa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án tồn đọng kéo dài tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Dự án Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú có quy mô hơn 335 ha, nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu, gồm các hạng mục nhà ở thương mại, chung cư, công trình công cộng, công viên cây xanh, khu thể thao, cảnh quan du lịch sinh thái ven sông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Siêu dự án Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú nằm bên dòng sông Cu Đê.

Trong giai đoạn 1, triển khai từ năm 2010, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây dựng và chuyển nhượng 2.804 lô đất nền với diện tích hơn 42 ha cho người dân. Đồng thời, chủ đầu tư đã triển khai hai khu đất thương mại dịch vụ và khu văn phòng.

Theo phương án điều chỉnh, dự án sẽ tiếp tục đầu tư 3.020 căn nhà ở thương mại thuộc phân khúc trung và cao cấp, cao từ 1-6 tầng. Cùng với đó là 18 công trình hạ tầng xã hội gồm 13 trường học, 2 cơ sở y tế, 2 khu thể thao và 1 công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Ngoài ra, dự án còn bổ sung 18 công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 55 tầng và 6 tòa chung cư cao tối đa 27 tầng, cung cấp hơn 4.000 căn hộ.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với ban đầu. Trong cơ cấu vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 15%, phần còn lại được huy động theo tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2034.

Do vướng mắc về mặt pháp lý, thời gian qua dự án bị bỏ hoang gây lãng phí.

Đến nay, vốn đã đầu tư gần 5.900 tỷ đồng, chiếm 38% tổng vốn sau điều chỉnh. Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, giai đoạn 2026-2027, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đến năm 2032, hoàn thành các hạng mục nhà ở thấp tầng và đến năm 2034 hoàn thành toàn bộ các công trình y tế, giáo dục, thể thao, thương mại dịch vụ và chung cư.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Trung Nam thực hiện đúng quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án, hoàn thành các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến các dự án khó khăn, vướng mắc được phép tiếp tục triển khai. Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định.

Thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định về huy động vốn, kinh doanh bất động sản và bảo đảm dự án không chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.