Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2

TPO - Dự án thuộc thể loại biệt thự nghỉ dưỡng, là nơi sinh hoạt của gia đình nhỏ và cũng là nơi dùng đón tiếp các vị khách của gia chủ.

Vì vậy khi tiếp cận dự án nhóm thiết kế hi vọng ngoài chức năng thuần túy của một ngôi nhà nghỉ dưỡng, công trình sẽ có đời sống riêng cũng như thể hiện được một phần quan niệm sống của gia chủ.

Trên khu đất 1200m2 nhóm thiết kế sắp xếp các khối chức năng thành hình chữ nhật khép kín, hồ bơi là trung tâm của ngôi nhà, mặt hồ lăn tăn bởi một cơn gió nhẹ hay lặng thinh như tấm gương phản chiếu mọi thứ, những phiến đá granit đen bóng, lấp lánh do khúc xạ ánh sáng.

Không gian sinh hoạt chính được bố trí ở trục ngang ngôi nhà, khoảng hiên rộng với hệ mái đua lớn đóng vai trò là không gian chuyển tiếp, kết nối toàn bộ hoạt động chính với hồ bơi- sân vườn. Khối phòng ngủ khách được bố trí trên lầu đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn không tách hẳn tính tương tác, hệ cửa lam xoay linh động điều tiết nắng, bức xạ nhiệt hướng tây, khuyến khích giao tiếp, mặt khác hình thái kiến trúc ngôi nhà cũng chuyển động thay đổi theo thời gian.

Lầu 1 hình thành như một cấu trúc duy nhất, hệ cửa lam gỗ bọc khối kiến trúc kéo dài theo mặt đứng tạo cảm giác thống nhất và vững chãi. Hành lang bên trong liên kết các phòng ngủ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tập, không gian được tiếp diễn tự nhiên tạo nên trải nghiệm thú vị cho các vị khách.

Phòng ngủ master được tách rời, có lối tiếp cận riêng biệt và thiết kế tỉ mỉ nhằm tối ưu mọi sinh hoạt cho gia chủ.

Giao thông ngôi nhà cũng được cân nhắc kĩ lưỡng về cách tiếp cận cho từng không gian, khách sẽ di chuyển theo hành lang chính bên phải, với khoảng cách đủ dài để có một cuộc trò chuyện trước khi vào phòng khách, vị trí này cũng quan sát được gần hết cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Các hệ mái chồng lên nhau dựa trên chênh lệch cao độ hai khối chức năng tạo nên một bước chuyển nhẹ nhàng cho không gian có tính liên kết này.

Khuất sau hàng Sao đen rợp bóng căn villa ở đó lặng lẽ, bình dị không phô trương. Những vệt nắng chiều vàng ươm đổ dài trên mặt nước, bậc thềm, in lên các mảng tường ngói âm dương rồi kéo dài gần đến chân cầu thang, tiếng nước róc rách tràn từ thành hồ bơi, hồ cá Koi như tiếng mái chèo khua nước tất cả tạo nên một không khí thật thư giãn và dễ trút bỏ mọi phiền muộn cuộc sống khi quay về nhà.