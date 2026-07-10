Hàng trăm hộ dân chung cư Thăng Long Tower bị 'treo' sổ hồng cả chục năm

TPO - Dù đã chuyển về sinh sống khoảng 10 năm và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua bán, nhưng đến nay 305 căn hộ tại chung cư Thăng Long Tower (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chưa được cấp sổ hồng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân.

"Mòn mỏi" chờ sổ hồng

Phản ánh đến báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Toán, Trưởng Ban Quản trị chung cư Thăng Long Tower (số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, trong nhiều năm qua Ban Quản trị đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết tình trạng dự án chậm cấp sổ hồng.

Theo ông Toán, dự án với 305 căn hộ đã bàn giao cho người dân về ở từ năm 2016. Mặc dù người mua nhà đã thanh toán 100% giá trị căn hộ theo hợp đồng, nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty TNHH Thăng Long vẫn chưa xuất hóa đơn mua bán căn hộ cho cư dân.

Hàng trăm căn hộ tại chung cư Thăng Long Tower (số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chưa có sổ hồng sau 10 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: Đình Phong.

Ban Quản trị cho rằng việc chậm xuất hóa đơn có dấu hiệu chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý để cấp sổ hồng cho người dân.

Ngoài ra, Ban Quản trị cũng phản ánh chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất bổ sung, chưa hoàn thiện các hạng mục công trình và chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Đây được cho là những nguyên nhân khiến dự án chưa đủ điều kiện để cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trong khi đó, ông Phạm Sơn Tùng, Phó Ban Quản trị chung cư cho biết, dự án còn tồn tại nhiều vi phạm về trật tự xây dựng nhưng đến nay chưa được xử lý, khắc phục.

Theo ông Tùng, chủ đầu tư bị phản ánh tự ý lắp đặt thêm một thang máy làm thay đổi kết cấu công trình; thay đổi công năng tầng kỹ thuật (tầng P) để cho thuê làm văn phòng. Bên cạnh đó, khu vực sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh sử dụng chung cũng không được thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt mà được sử dụng làm bãi trông giữ xe...

Từ những tồn tại trên, đại diện Ban Quản trị kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình và các thủ tục pháp lý để dự án đủ điều kiện cấp sổ hồng cho cư dân.

Đồng thời, cư dân cũng đề nghị UBND phường Yên Hoà kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả các hạng mục theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, xem xét tháo dỡ thang máy được cho là lắp đặt trái phép, khôi phục công năng tầng kỹ thuật cũng như trả lại các khu vực hạ tầng, cây xanh và sân đường nội bộ theo đúng quy hoạch ban đầu.

Theo nhiều cư dân, việc chậm được cấp sổ hồng suốt gần 10 năm đã ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà. "Chúng tôi đã thanh toán đủ tiền mua nhà từ nhiều năm trước, ổn định cuộc sống từ năm 2016 nhưng đến nay quyền sở hữu vẫn chưa được xác lập đầy đủ. Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là những vướng mắc của dự án sớm được tháo gỡ để cư dân được cấp sổ hồng theo đúng quy định", chị M.N. cư dân chung cư Thăng Long Tower chia sẻ.

Chính quyền yêu cầu chủ đầu tư báo cáo

Liên quan đến kiến nghị của cư dân, mới đây UBND phường Yên Hòa đã tổ chức buổi làm việc để xem xét các nội dung phản ánh của Ban Quản trị về việc chậm cấp sổ hồng cho người mua căn hộ.

Chung cư Thăng Long Tower đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định. Ảnh: Đình Phong.

Sau buổi làm việc, UBND phường yêu cầu Công ty TNHH Thăng Long khẩn trương có báo cáo bằng văn bản về tình trạng pháp lý của dự án; việc thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện (nếu có), đồng thời đề xuất lộ trình và giải pháp khắc phục.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án cùng các tài liệu liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và việc khắc phục các tồn tại.

UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp nhận, rà soát hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng dự án; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND phường xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các tồn tại, vi phạm (nếu có)... Kết quả rà soát phải được báo cáo UBND phường trước ngày 30/7.