Hồng Hạc City được phép bán nhà ở cho người nước ngoài: Bước đi đón đầu làn sóng cư dân quốc tế tại Bắc Ninh

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam, việc UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản “Về việc công bố, công khai thông tin tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm” không chỉ đánh dấu một cột mốc pháp lý quan trọng của dự án, mà còn mở ra một chương mới trong quá trình hình thành những khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia và cư dân quốc tế đang ngày càng gia tăng tại địa phương.

Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Bộ Công an, dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được sở hữu nhà ở tại dự án.

Căn cứ quy mô dân số, các quy định, hướng dẫn hiện hành, Sở Xây dựng xác định tổng số nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại dự án không vượt quá 872 căn, gồm tối đa 624 căn hộ chung cư tại hai tòa nhà đa chức năng và tối đa 248 căn nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề).

Theo đó, nội dung công văn số 513/UBND-KTN phát hành ngày 08/7/2026 nêu rõ “Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Số lượng nhà ở (bao gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư tại mỗi tòa nhà chung cư) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại dự án…”

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Hồng Hạc City mở rộng đối tượng khách hàng theo quy định của pháp luật, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của các trung tâm đô thị mới hiện đại: không chỉ phục vụ nhu cầu ở của người dân địa phương mà còn hướng tới cộng đồng cư dân toàn cầu, những người lựa chọn Bắc Ninh là nơi làm việc, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Hồng Hạc City có mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%, nhường lại quỹ đất cho công viên trung tâm quy mô gần 18 ha và tỷ lệ cây xanh, mặt nước lên tới 19,6%.

Theo số liệu vào cuối năm 2025, Bắc Ninh có hơn 40.000 người nước ngoài cư trú. Ngoài ra, lượng người nước ngoài đăng ký tạm trú tại tỉnh cũng rất cao (chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú tại tỉnh lên đến hơn 205.000 lượt. Giai đoạn 2026 - 2027 dự báo số lượng người nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng mạnh.

Từ “thủ phủ công nghiệp” đến nhu cầu hình thành những khu đô thị quốc tế

Trong nhiều năm qua, Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ và sản xuất quy mô toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 9,86 tỷ USD. Bắc Ninh hiện đứng thứ 4 cả nước về thu hút vốn FDI (sau Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội), tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp và điểm đến đầu tư hấp dẫn của cả nước, duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về số lượng dự án lẫn quy mô vốn.

Cùng với dòng vốn đầu tư là sự hiện diện ngày càng lớn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và doanh nhân quốc tế, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về môi trường sống chất lượng, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế. Tính đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có khoảng 3.085 doanh nghiệp sử dụng trên 32.460 lao động nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, thông tin người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Hồng Hạc City không đơn thuần là việc mở rộng phạm vi khách hàng của một dự án bất động sản. Xa hơn, đây là bước đi phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh, khi nhu cầu về những khu đô thị có khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu an cư, làm việc, giáo dục, thương mại và dịch vụ cho cộng đồng cư dân đa quốc tịch ngày càng trở nên rõ nét.

Điều này cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cầu của thị trường bất động sản, đồng thời tạo nền tảng để hình thành các cộng đồng cư dân quốc tế - yếu tố đang hiện diện tại nhiều trung tâm công nghiệp phát triển trong khu vực.

Hồng Hạc City - sự tiếp nối kinh nghiệm hơn ba thập kỷ phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng và cộng hưởng tiềm lực đối tác quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên Hồng Hạc City được xem là một trong những dự án có nhiều lợi thế để đón đầu xu hướng này. Dự án có pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương – là sự hợp lực bởi hai nhà phát triển đô thị hàng đầu là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM) và Nomura Real Estate Vietnam (thuộc Tập đoàn Nomura của Nhật Bản).

Được phát triển bởi Phú Mỹ Hưng – doanh nghiệp có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm kiến tạo các khu đô thị hiện đại tại Việt Nam – Hồng Hạc City kế thừa triết lý phát triển lấy “khách hàng làm trọng tâm”, đặt quy hoạch tổng thể, không gian xanh, hạ tầng đồng bộ và sự phát triển cộng đồng bền vững lên trước tốc độ kinh doanh.

Hồng Hạc City có mật độ xây dựng cực kỳ thấp, phần lớn diện tích là công viên cây xanh mang lại bầu khoogn khí trong lành cho cư dân.

33 năm trước, Phú Mỹ Hưng đã góp phần thay đổi diện mạo khu Nam TP.HCM bằng mô hình phát triển đô thị đồng bộ, từng bước hình thành một cộng đồng cư dân đa văn hóa với sự hiện diện của đông đảo người Việt Nam và cư dân quốc tế. Đó không chỉ là câu chuyện thành công của một dự án bất động sản, mà còn là minh chứng cho giá trị của tư duy phát triển đô thị dài hạn, trong đó chất lượng quy hoạch và chất lượng cộng đồng là nền tảng tạo nên giá trị bền vững.

Ngày nay, kinh nghiệm đó đang được tiếp tục tại Hồng Hạc City – dự án đô thị sinh thái quy mô gần 198 ha tại cửa ngõ phía Nam Bắc Ninh – giáp Hà Nội, được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng, không gian xanh, giáo dục, thương mại và các tiện ích công cộng, hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại và đa dạng.

Song song đó, Hồng Hạc City cũng được phát triển với sự đồng hành của đối tác Nhật Bản Nomura - Tập đoàn phát triển bất động sản toàn cầu với gần 60 dự án được triển khai tại Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đặt trọng tâm vào việc kiến tạo một môi trường sống có khả năng trưởng thành cùng cư dân qua nhiều thế hệ.

Việc dự án được phép bán nhà ở cho người nước ngoài vì vậy không chỉ mở rộng thị trường, mà còn tạo điều kiện để hiện thực hóa định hướng phát triển một khu đô thị có khả năng thu hút cộng đồng cư dân quốc tế – yếu tố được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sức sống thương mại, dịch vụ và giá trị vận hành lâu dài của toàn khu đô thị.

Pháp lý hoàn thiện song hành cùng tiến độ hiện hữu

Bên cạnh dấu mốc về pháp lý - hơn 1.000 căn biệt thự, nhà phố thuộc phân khu Hồng Phát đã được cấp sổ, Hồng Hạc City cũng đang ghi nhận những bước tiến rõ nét trong quá trình triển khai xây dựng.

Phối cảnh dãy nhà phố liền kề - những căn nhà đầu tiên thuộc phân khu Hồng Phát - Zone F1-1 sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026

Vào ngày 18/7 tới, chủ đầu tư sẽ chính thức khai trương căn nhà mẫu thứ hai, tiếp nối căn nhà mẫu đầu tiên đã mở cửa đón khách tham quan từ ngày 13/6. Cả hai căn đều thuộc bộ sưu tập Bespoke Collection – Những căn nhà được hoàn thiện nội thất ngay tại các khu phố của Hồng Hạc City.

Việc liên tiếp đưa các căn nhà mẫu vào vận hành không chỉ giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống và tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm, mà còn phản ánh tiến độ triển khai thực tế của dự án. Đây là giai đoạn mà các cam kết về quy hoạch và thiết kế đang từng bước được hiện thực hóa bằng những sản phẩm hữu hình.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên (Zone F1-1) thuộc phân khu Hồng Phát sẽ được bàn giao nhà vào cuối năm 2026, mở đầu quá trình hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên tại Hồng Hạc City.

Đón đầu một chu kỳ phát triển mới

Trong phát triển đô thị, giá trị của một dự án không chỉ được quyết định bởi vị trí hay sản phẩm, mà còn bởi khả năng đồng hành với sự phát triển của địa phương trong nhiều thập kỷ.

Việc được chấp thuận bán nhà ở cho người nước ngoài, cùng với tiến độ xây dựng đang được triển khai đúng kế hoạch, cho thấy Hồng Hạc City đang hội tụ cả hai yếu tố quan trọng của một khu đô thị hiện đại: nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện và năng lực triển khai được hiện thực hóa bằng những cột mốc cụ thể.

Hồng Hạc City được thiết kế và quy hoạch bài bản theo chuẩn Nhật Bản với tầm nhìn thế kỷ.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục chuyển mình trở thành trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, Hồng Hạc City được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong nước mà còn trở thành điểm đến của cộng đồng cư dân quốc tế, tiếp nối hành trình hơn ba thập kỷ phát triển đô thị bền vững của Phú Mỹ Hưng.