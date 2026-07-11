Đổi việc trước khi mua nhà ở xã hội, có phải xin lại giấy xác nhận thu nhập?

TPO - Nhiều người lao động đang chuẩn bị mua nhà ở xã hội băn khoăn nếu chuyển sang nơi làm việc mới trong thời gian chờ dự án mở bán thì có phải làm lại giấy xác nhận thu nhập hay không. Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn làm rõ vấn đề này.

Anh Ninh Văn Thủy (Ninh Bình) cho biết đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội và dự kiến sẽ chuyển sang đơn vị công tác mới trước thời điểm dự án mở bán.

Theo anh Thủy, hiện anh đã chuẩn bị làm thủ tục xác nhận thu nhập tại doanh nghiệp đang làm việc. Tuy nhiên, anh lo ngại sau khi chuyển công tác, giấy xác nhận do đơn vị cũ cấp có còn được chấp nhận khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội hay không.

Trong trường hợp giấy xác nhận không còn giá trị, anh cũng băn khoăn sẽ phải thực hiện những thủ tục gì để chứng minh vẫn đáp ứng điều kiện về thu nhập trong 12 tháng gần nhất.

Người dân băn khoăn đổi việc trước khi mua nhà ở xã hội, có phải xin lại giấy xác nhận thu nhập?.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản hướng dẫn cho biết, điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội hiện được quy định tại Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP và Nghị định 136/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, việc xác định điều kiện về thu nhập được tính trên mức thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận trong 12 tháng liền kề, tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác nhận.

Mức thu nhập tối đa để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được quy định gồm: Người độc thân không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con chưa thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Các mức thu nhập này được xác nhận trên cơ sở bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận.

Về băn khoăn của người lao động, Bộ Xây dựng dẫn Khoản 5 Điều 42 Nghị định 54, theo đó các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước thời điểm Nghị định có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Như vậy, nếu giấy xác nhận thu nhập thuộc trường hợp được quy định tại điều khoản chuyển tiếp này thì người lao động vẫn có thể sử dụng trong thời hạn 12 tháng, dù đã thay đổi nơi làm việc.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý mỗi trường hợp cần đối chiếu cụ thể giữa thời điểm giấy tờ được xác nhận, thời điểm nộp hồ sơ và các quy định hiện hành để xác định hồ sơ còn đáp ứng điều kiện hay không.

Yếu tố quan trọng không phải người lao động có thay đổi nơi làm việc hay không, mà là chứng minh được mức thu nhập bình quân trong 12 tháng liền kề theo đúng quy định.

Do đó, nếu phát sinh việc chuyển đơn vị công tác hoặc có vướng mắc về hồ sơ, người đăng ký mua nhà ở xã hội nên chủ động liên hệ chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn bổ sung, xác nhận kịp thời, tránh ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị người dân căn cứ các quy định hiện hành để rà soát hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội.