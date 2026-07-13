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Khoảng xanh điểm nhấn trong nhà hiện đại

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà theo phong cách hiện đại được thiết kế một khoảng xanh nối liền giữa và trong và ngoài, nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Kiến trúc hiện đại được thể hiện bằng các đường nét tiết chế và vật liệu địa phương, ngôi nhà được thiết kế khéo léo nhằm đón ánh sáng và gió trời, kết hợp cùng những mảng cây xanh giúp không gian luôn thông thoáng, dễ chịu.

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Một trong những đặc điểm của phong cách hiện đại là cảm giác ranh giới giữa trong và ngoài, giữa kiến trúc và cảnh quan được xóa nhòa.

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Các khoảng đặc rỗng đan xen trên các mặt bằng mở cho phép nắng, gió, ánh sáng được luân chuyển khắp các không gian.

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Nhờ đó, trải nghiệm sống của gia chủ trở nên sống động hơn khi dễ dàng tiếp cận các yếu tố tự nhiên ngay trong cuộc sống thường nhật, mặc cho bên ngoài là phố thị hiện đại, xô bồ.

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Thúy Hiền
Arti Design Studio
#nhà hiện đại #khoảng xanh #thiết kế nhà #đô thị #cây xanh

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