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Địa ốc

Khi những giá trị Việt được kể lại bằng ngôn ngữ của đô thị đương đại

P.V

Ngày 10/7/2026, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện “In Motion with MIK”. Thay vì mở đầu bằng câu chuyện về một khu đô thị, chương trình lựa chọn cách kể từ những ký ức quen thuộc của đời sống Việt Nam, từ đó mở ra cách MIK Group chắt lọc những giá trị ấy để đưa vào tư duy kiến tạo đô thị đương đại.

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Bước vào không gian trải nghiệm, khách mời được dẫn dắt qua một hành trình khám phá theo dòng chảy chuyển động “In Motion”. Những hình ảnh gắn bó với đời sống người Việt như cây đa, giếng nước, sân đình hay phiên chợ quê được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt.

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Các khu vực trải nghiệm được tổ chức theo cấu trúc mở, tạo nên những điểm chạm về văn hóa, thiên nhiên và cách con người cảm nhận không gian sống. Mỗi khu vực mở ra một lớp câu chuyện riêng, đưa khách mời tiếp cận những hình ảnh quen thuộc của đời sống Việt bằng một cách thể hiện mới.

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Trong ký ức người Việt, dưới tán cây là những cuộc gặp gỡ của xóm làng, bên giếng nước là những câu chuyện đời thường, sân đình là nơi cộng đồng được hình thành qua những sinh hoạt chung, phiên chợ là không gian giao thương gắn với những cuộc gặp gỡ quen thuộc. Theo thời gian, hình thức của những không gian ấy có thể thay đổi, nhưng cảm giác gần gũi và gắn bó vẫn luôn được gìn giữ.

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Tinh thần ấy được thể hiện qua từng tác phẩm trong không gian trải nghiệm. “The Market” lấy cảm hứng từ phiên chợ quê, mở ra hình dung về những tuyến phố thương mại hiện đại. “The Village Well” lấy cảm hứng từ hình ảnh giếng nước, ao làng, chuyển hóa thành tinh thần của những hồ trung tâm và không gian công cộng, để con người gặp gỡ, thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.

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“The Courtyard” tiếp nối tinh thần sân đình trong những quảng trường công cộng giàu mảng xanh, nơi các hoạt động chung được hình thành trong đời sống đô thị. Trong khi đó, “Shape of Nature” khai thác hình ảnh chiếc lá như một gợi mở về sự vận động, thích nghi và cân bằng trong tự nhiên.

Từ không gian trải nghiệm đến sân khấu nghệ thuật, “In Motion with MIK” tiếp tục mở rộng câu chuyện về mối liên hệ giữa con người, thiên nhiên và cách một không gian sống có thể tạo nên sự gắn kết trong đời sống thường ngày.

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Vở diễn “Under The Canopy” với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang, bé Sol cùng các nghệ sĩ đưa khán giả đi qua những ký ức tuổi thơ dưới tán cây, những chuyển động của đời sống hiện đại và trở về với cảm giác cân bằng giữa thiên nhiên và con người. Mạch cảm xúc ấy tiếp tục dẫn dắt câu chuyện về Forestia, khu đô thị được kiến tạo từ những giá trị bền vững được vun đắp qua thời gian.

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Tại chương trình, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng Giám đốc MIK Group, chia sẻ về cách doanh nghiệp chuyển tải các không gian quen thuộc của đời sống Việt vào tư duy phát triển đô thị hiện đại. Với MIK Group, cây đa, giếng nước hay sân đình không nằm ở hình thức tái hiện hình thức bên ngoài, mà ở tinh thần kết nối và cảm giác thuộc về mà những không gian ấy tạo nên qua nhiều thế hệ.

Khu đô thị dưới tán cây Forestia vì thế không bắt đầu từ một biểu tượng, mà từ mong muốn giữ lại những nguyên lý sống đã được hình thành trong đời sống Việt: sự gắn kết giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng. Đó cũng là cách MIK Group đối thoại với những giá trị trong quá khứ để kiến tạo những không gian sống phù hợp với hôm nay và hướng tới tương lai.

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Bên cạnh không gian trải nghiệm và nghệ thuật biểu diễn, “In Motion with MIK” cũng giới thiệu Podcast In Motion và ấn phẩm In Motion, hai sản phẩm được phát triển từ tinh thần In Motion. Nếu podcast mở ra những cuộc đối thoại về kiến trúc, văn hóa và đời sống, thì cuốn sách ghi lại góc nhìn của MIK Group về sự giao hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và con người trong hành trình kiến tạo đô thị.

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Có lẽ điều đọng lại sau “In Motion with MIK” không nằm ở những hình ảnh quen thuộc được tái hiện, mà ở cách những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi đi vào kiến trúc, cảnh quan và không gian sống, những hình ảnh thân thuộc của văn hóa Việt trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những nơi chốn gần gũi với thiên nhiên, gắn kết con người và cộng đồng.

P.V
#giá trị Việt #đô thị đương đại #MIK Group #khu đô thị #văn hóa Việt #kiến trúc #cộng đồng

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