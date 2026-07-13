Vinhomes Royal Island bước vào chu kỳ phát triển mới

Quá trình phát triển của nhiều thành phố lớn cho thấy, dòng sông thường là trục không gian tạo nên các khu đô thị và quỹ bất động sản giá trị. Tại Hải Phòng, trọng tâm phát triển đang dịch chuyển về Bắc sông Cấm với hạt nhân là Thủy Nguyên. Đây cũng là nền tảng để đảo Vũ Yên và Vinhomes Royal Island trở thành tọa độ an cư và đầu tư hàng đầu đất Cảng.

Dòng sông viết nên bản đồ thịnh vượng

Nhìn vào bản đồ thế giới, có thể nhận ra một điểm chung giữa những đô thị phát triển bậc nhất: gần như không thành phố nào quay lưng với dòng sông.

Manhattan (Mỹ) phát triển dọc sông Hudson và East River. London (Anh) lớn lên cùng sông Thames. Paris (Pháp) lấy sông Seine làm linh hồn đô thị.

Tại châu Á, sông Hàn góp phần nâng tầm chất lượng đô thị cho Seoul, trong khi Thượng Hải vươn mình bên sông Hoàng Phố, trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Ban đầu, các dòng sông tạo điều kiện cho giao thương. Khi đô thị mở rộng, mặt nước trở thành yếu tố quyết định chất lượng sống, cảnh quan và giá trị bất động sản. Cùng với quá trình nâng cấp hạ tầng, những quỹ đất ven sông dần chuyển hóa thành khu vực đắt giá nhất.

Bất động sản gắn với sông nước luôn có mức tăng giá cao trên thị trường nhờ yếu tố khan hiếm, không thể tái tạo

Xu hướng lấy dòng sông làm mặt tiền đô thị cũng đang hiện diện rõ nét tại Việt Nam. Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định sông Hồng trở thành trục xanh, trục cảnh quan trung tâm.

TP.HCM nhiều năm qua cũng dịch chuyển mạnh về phía sông Sài Gòn, còn Đà Nẵng xem sông Hàn là xương sống phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cao cấp.

Sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quỹ đạo tương tự.

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm. Trong đó, Bắc sông Cấm với hạt nhân là Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Thủy Nguyên giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Tại đây, bên bờ sông Cấm, Vinhomes Royal Island đang vươn mình trở thành một trung tâm mới của thành phố cảng, nơi mang đến chuẩn sống mới cho giới thượng lưu và cơ hội đầu tư gắn liền với quá trình tái định vị của đô thị Hải Phòng.

Vinhomes Royal Island sở hữu vị trí trung tâm của cực tăng trưởng mới khi Hải Phòng mở rộng không gian phát triển về Bắc sông Cấm

Vũ Yên từ hòn đảo “bên kia sông” thành trung tâm phát triển mới

Quy hoạch mở ra cơ hội, nhưng không phải mọi khu vực liên quan đều có thể trở thành trung tâm mới.

Lịch sử phát triển của các đô thị nổi tiếng trên thế giới đã cho thấy, một cực tăng trưởng chỉ thực sự hình thành khi hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối và hệ sinh thái đủ sức thu hút cư dân cùng các hoạt động kinh tế.

Đó cũng là những điều kiện đang hội tụ trọn vẹn tại đảo Vũ Yên. Hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm, Vinhomes Royal Island nắm giữ vị trí đắt giá liền kề Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của Hải Phòng tại Thủy Nguyên, đồng thời kết nối liền mạch với nội đô lịch sử thông qua hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược, như cầu Hoàng Gia, cầu Nguyễn Trãi, các tuyến vành đai, mạng lưới cao tốc và cảng biển.

Trong đó, cầu Hoàng Gia thông xe không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Vũ Yên tới nội đô chỉ còn 5 phút mà còn “vẽ lại” bản đồ trung tâm Hải Phòng. Khoảng cách địa lý và sự ngăn cách từng khiến Vũ Yên được xem là “bên kia sông” đã chính thức được xóa nhòa. Thay vào đó là lợi thế của một đô thị đảo nằm ngay trung tâm cấu trúc phát triển mới.

Tâm điểm an cư mới của tầng lớp tinh hoa Hải Phòng đã được thiết lập tại Vinhomes Royal Island

Thay vì phát triển như một khu đô thị ở đơn thuần, dự án được kiến tạo theo mô hình thành phố điểm đến - nơi các nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại cùng được đáp ứng trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Sân golf 36 hố rộng 160 ha, bến du thuyền Royal Marina, công viên giải trí VinWonders và Safari, Học viện Cưỡi ngựa, quảng trường châu Âu, phố đi bộ ven sông và chuỗi tiện ích thương mại, dịch vụ cao cấp vừa nâng tầm chuẩn sống cho cư dân, vừa góp phần thu hút du khách, tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm.

Vinhomes Royal Island đáp ứng chuẩn sống ngày càng nâng cao của tầng lớp tinh hoa Hải Phòng

Đối với giới đầu tư, đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt. Bất động sản chỉ gia tăng giá trị bền vững khi có dòng người, dòng tiền và nhu cầu sử dụng thực. Một đại đô thị quy tụ cư dân, khách du lịch, hoạt động thương mại và các sự kiện quy mô lớn sẽ tạo ra sức sống liên tục cho thị trường, đồng thời mở rộng dư địa khai thác kinh doanh và tích lũy tài sản trong dài hạn.

Khi điều kiện cần đến từ quy hoạch và hạ tầng đã hình thành, Vinhomes Royal Island đang sở hữu thêm điều kiện đủ, gồm vị trí hiếm có, hệ sinh thái khác biệt và khả năng thu hút dòng cư dân, du khách cùng dòng vốn đầu tư. Từ đây, dự án không chỉ kiến tạo một biểu tượng thịnh vượng mới mà còn tạo nền tảng vững chắc để gia tăng giá trị song hành cùng quá trình phát triển của thành phố Cảng trong nhiều năm tới.