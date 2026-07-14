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Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 74

Nguyễn Tiến

TPO - Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tìm được thêm 5 hài cốt liệt sĩ và 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến những ngày tới lực lượng quy tập sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngày 14/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

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Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương đào tìm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng quy tập đã huy động toàn bộ quân số triển khai đào, tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, với khối lượng đất đào khoảng 50 m³.

Đến hết ngày 14/7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 74 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

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Các bộ hài cốt sau khi cất bốc được bảo quản, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác giám định và xác định danh tính.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/7, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về hai đầu rãnh mộ nhằm xác định thêm các vị trí chôn cất còn lại. Kết quả tìm kiếm sẽ được Bộ Tư lệnh TPHCM cập nhật và cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm do TPHCM triển khai, với mục tiêu đưa các liệt sĩ về an táng trang trọng, đồng thời phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN trong thời gian tới.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #quy tập #Công viên Lê Thị Riêng #hài cốt #bộ di vật #chiến dịch 500 ngày đêm #TPHCM

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