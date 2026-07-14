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Xôn xao clip người lái ô tô đâm loạn xạ xe máy ở sân quán karaoke

Ngọc Tú

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe ô tô màu đỏ liên tục tiến lên rồi lùi lại và đâm loạn xạ vào hàng loạt xe máy dựng trong quán karaoke. Xe ô tô sau đó còn đâm sập mái tôn che sân và cửa cổng rồi lao ra ngoài đường.

Chiều 14/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh náo loạn ở một quán karaoke. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông sau khi xảy ra cãi vã với nhóm người khác liền leo lên ô tô rồi liên tục lái xe tiến lên lùi lại.

Xe ô tô đâm loạn xạ vào những chiếc xe máy dựng trong sân quán karaoke.

Chiếc xe ô tô sau đó đâm loạn xạ vào những chiếc xe máy dựng ở sân quán karaoke. Xung quanh, nhóm người đàn ông liên tục la hét yêu cầu người lái xe ô tô dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào cột làm sập mái tôn che sân và sập cánh cổng trước khi lao ra ngoài đường.

Qua xác minh, sự việc được cho là xảy ra vào trưa cùng ngày tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Sơn (tỉnh Nghệ An).

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Chiếc xe này còn đâm sập mái tôn che ở sân và sập cổng quán.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ Công an xã Quỳnh Sơn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ.

Nguyên nhân dẫn đến hành động của người điều khiển ô tô đang được công an xác minh làm rõ.

Sự việc đang được công an xác minh làm rõ.
Ngọc Tú
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