Phó Thủ tướng chỉ rõ thực trạng ‘rất đáng báo động’ về ngộ độc thực phẩm

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, ưu tiên bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Khởi tố 95 vụ, 192 bị can

Ngày 14/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm (ATTP) chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đã kiểm tra 118.009 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm, chiếm 4,83% số cơ sở được kiểm tra; xử lý 3.772 cơ sở, tương đương 66,22% số cơ sở vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; phạt tiền 3.571 cơ sở với tổng số hơn 20,2 tỷ đồng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: VGP

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân phát hiện, xử lý 4.688 vụ với 4.795 tổ chức, cá nhân vi phạm, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đã khởi tố 95 vụ với 192 bị can, tăng lần lượt 265% về số vụ và 237% về số bị can; xử lý hành chính 3.589 vụ và chuyển hơn 1.000 vụ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá công tác bảo đảm ATTP thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác truyền thông và việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ tình trạng ngộ độc thực phẩm tiếp tục gia tăng, trong đó nhiều vụ ngộ độc xảy ra tại các bếp ăn trường học. "Đây là thực trạng rất đáng báo động", bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, trường học phải là nơi được chăm lo toàn diện và bảo đảm an toàn nhất cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc để xảy ra các vụ vi phạm về ATTP trong trường học không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của học sinh mà còn tác động đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

"Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì sức khỏe nhân dân, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng nguồn nhân lực.

Đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, cần xác định niềm tin của người tiêu dùng là mục tiêu cốt lõi, lấy chuyển đổi số và dữ liệu làm nền tảng đổi mới phương thức quản trị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, cần siết chặt quản lý bếp ăn trường học, kiểm soát nghiêm nguồn gốc thực phẩm và các điều kiện chế biến, nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đều an toàn và đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, cần siết chặt quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó, giao Bộ Công an tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến thực phẩm.

"Đây là vấn đề rất lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con người. Khi đã nói đến nhân tố con người thì đây là vấn đề phải được quan tâm trên hết, trước hết", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.