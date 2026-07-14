Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Lạng Sơn

Ngày 14/7, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hoàn.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh chúc mừng ông Nguyễn Văn Hoàn được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Hoàn sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Việc ông Nguyễn Văn Hoàn được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh Lạng Sơn đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, ông Nguyễn Văn Hoàn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, gắn với nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm công tác quản lý tại khu vực cửa khẩu.

Cũng tại hội nghị ngày 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện quy trình về công tác cán bộ đối với nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.