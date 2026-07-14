Cà Mau: Vì sao gần 860 ha rừng U Minh Hạ đang chết dần?

TPO - UBND tỉnh Cà Mau nhận định, tình trạng suy thoái gần 860 ha rừng tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ là vấn đề phức tạp, chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định do chế độ quản lý nước, nhưng cũng không thể loại trừ việc điều tiết nước chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến cây rừng.

Liên quan thực trạng gần 860 ha rừng tràm vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt, chết dần, UBND tỉnh Cà Mau đã có những nhận định bước đầu về nguyên nhân và giải pháp ứng phó.

UBND tỉnh Cà Mau nhận định, nguyên nhân cây rừng suy giảm liên quan thủy văn, tầng than bùn, đất phèn, lập địa, tuổi và cấu trúc rừng, dây leo, sâu bệnh, thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu và diễn thế tự nhiên của rừng tràm.

Rừng tràm của Vườn quốc gia U Minh Hạ bị suy thoái, suy kiệt.

Đối với diện tích rừng bị tổn hại, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định chế độ quản lý nước là nguyên nhân duy nhất hoặc nguyên nhân chính. Tuy nhiên, cũng chưa thể loại trừ khả việc điều tiết nước chưa phù hợp với từng vùng địa hình, đơn vị thủy văn làm ảnh hưởng đến sinh trưởng cây rừng tại một số khu vực.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc giữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng là yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt trong mùa khô để bảo vệ tầng than bùn và phòng ngừa cháy ngầm. Tuy nhiên, về lâu dài, cần nghiên cứu quản lý nước theo mùa, theo cao độ địa hình, theo trạng thái rừng và từng ô thủy văn.

Trước mắt, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, lập bản đồ số phân loại cụ thể các khu vực cây bị suy kiệt, gãy đổ. Trong quý III năm nay, đơn vị liên quan phải xây dựng phương án vận hành nước tạm thời theo mùa để vừa đảm bảo phòng cháy, chữa cháy rừng, vừa tiêu thoát nước có kiểm soát, kết hợp thí điểm mô hình quản lý nước và kiểm soát dây leo tại Phân khu phục hồi sinh thái.

Về lâu dài, Cà Mau sẽ triển khai đánh giá khoa học, để đánh giá tổng thể các tác động từ giữ nước phòng cháy lên cây rừng; từng bước đầu tư hệ thống quan trắc tự động và ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý rừng hiệu quả.

UBND tỉnh Cà Mau sẽ báo cáo và kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ điều tra toàn diện, hướng dẫn pháp lý nhằm bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn quý hiếm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.