Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại Phú Thọ

TPO - Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ (khu vực đồi Cá Chuối, Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Tham dự lễ dâng hương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ

Về phía tỉnh Phú Thọ có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Đài tưởng niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, hàng triệu người con đất Việt đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Riêng quê hương Phú Thọ có hàng vạn người lên đường chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Đoàn công tác thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 495.600 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có hơn 38.300 liệt sĩ, 46.400 thương binh, 17.400 bệnh binh và 3.094 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, thành kính tri ân sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (SN1916) tại phường Vân Phú. Mẹ Nguyễn Thị Phước là vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Gia - hy sinh khi là dân công hỏa tuyến tải đạn phục vụ chiến dịch tại núi Đinh (Tam Đảo). Mẹ Phước có con trai là liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghiệp, hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng thời, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong các thế hệ hôm nay, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.