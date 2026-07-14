Thường trực Ban Bí thư: Giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở

TPO - “Giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, tích hợp văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì tổ chức ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào nội dung công việc”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Sáng 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý II/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận 226 của Ban Bí thư, giảm hội họp, chấn chỉnh lề lối làm việc.

“Giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, tích hợp văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì tổ chức ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào nội dung công việc”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước mắt, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xử lý triệt để, không để phát sinh điểm nghẽn mới, khoảng trống pháp lý; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm. Đồng thời, nhanh chóng tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, có vướng mắc, dự án đang chờ đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đồng thời, hoàn thiện công tác quy hoạch; đẩy nhanh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, chính sách nhà ở, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt năm học 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh và khai giảng năm học mới; nghiên cứu, xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và trường học tại các địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.