Đại biểu Hà Nội hiến kế thu hút tiền nhàn rỗi trong nhân dân vào trái phiếu Thủ đô

TPO - Đại biểu đề xuất phát hành trái phiếu Thủ đô theo hướng đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu (6 tháng, 1 năm, 3 năm) thay vì chỉ tập trung vào kỳ hạn dài như 5 năm hay 10 năm. Việc này nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân, thay vì để người dân tích trữ vàng hoặc bạc.

Đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu

Chiều 14/7, HĐND Thành phố Hà Nội đã tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách.

Phát biểu, ông Nguyễn Anh Dũng (đại biểu xã Đông Anh) nêu những khó khăn, trở ngại của các xã trong việc tập hợp nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương.

Ông Nguyễn Anh Dũng (đại biểu xã Đông Anh) nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ.

Đại biểu cũng đề xuất phát hành trái phiếu Thủ đô theo hướng đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu (6 tháng, 1 năm, 3 năm) thay vì chỉ tập trung vào kỳ hạn dài như 5 năm hay 10 năm. Việc này nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân, thay vì để người dân tích trữ vàng hoặc bạc.

Ông nhận định hiện nay một lượng tài sản rất lớn đang "nằm" trong dân dưới dạng tích trữ bạc hoặc các hình thức khác. Nếu chỉ có kỳ hạn quá dài, người dân sẽ chưa chắc đã mặn mà đầu tư. Việc đa dạng hóa kỳ hạn sẽ giúp người dân dễ dàng dùng tiền nhàn rỗi để mua trái phiếu Thủ đô.

Về quỹ đất và cơ chế hỗ trợ địa phương, ông Dũng nêu ví dụ tại xã Đông Anh, chỉ tiêu thu từ đất được giao khoảng 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn quỹ đất (khoảng 247 ha cho dự án đa mục tiêu và 600 ha đối ứng cho các dự án BT, cầu đường, sân bay Gia Bình) đã được dành cho các nhiệm vụ của Thành phố.

Ông đề xuất Thành phố cần có cơ chế hỗ trợ ngược lại cho kế hoạch đầu tư công của những địa phương đã dành quỹ đất lớn cho nhiệm vụ chung, giúp các đơn vị này có nguồn để giải ngân vốn đã được ghi kế hoạch.

Có thể huy động tối đa 120% số dự toán

Phát biểu tại thảo luận tổ, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhận định áp lực giải ngân vốn đầu tư công rất lớn, do đó trong những tháng cuối năm, mỗi tháng Thành phố phải giải ngân từ 18.000 đến 19.000 tỷ đồng mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

"Hiện nay, khoảng 46-48% vốn đầu tư công nằm ở 126 xã, phường. Nếu cấp cơ sở không giải ngân hết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chung của Thành phố", bà Mai nhận định. Bà yêu cầu đánh giá, dự báo sát các dự án khó khăn để kịp thời điều chuyển vốn, nhưng tránh việc chỉ chạy theo các dự án dễ giải ngân mà bỏ qua các dự án trọng điểm, động lực tăng trưởng cho năm 2027.

Về phát hành trái phiếu Thủ đô, bà Mai cho biết, Thành phố có thể huy động tối đa 120% số dự toán. Tuy nhiên, bà Mai lưu ý rằng việc phát hành trái phiếu đi kèm với nghĩa vụ trả lãi. Vì lãi suất được chi trả từ tiền thuế của nhân dân và tính vào chi phí xã hội, nên đây là trách nhiệm lớn lao mà chính quyền phải giải trình trước người dân.

Do đó, theo bà Mai, Thành phố cần tính toán thật căn cơ, quyết liệt giải ngân và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. "Mục tiêu của việc huy động này là để đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt đầu tư, từ đó thu hút thêm các nguồn lực khác từ xã hội để thúc đẩy tăng trưởng cho Thành phố", bà Mai nói.