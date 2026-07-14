Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Bắt 'tú ông' điều hành đường dây mại dâm nam đồng tính

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

huy-2300.jpg
Đối tượng Huy. Ảnh CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Quang Huy (SN 1989, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phát hiện đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Quá trình xác minh, lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình (Hà Nội), có một đôi nam giới đang có hành vi mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Quang Huy - đối tượng được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều trang web như "traimodel com, alotrai com, emtrai com...", núp bóng các dịch vụ cung cấp "người mẫu", nhận "giao lưu", "dịch vụ cá nhân".

Cụ thể, các trang web này đăng tải thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân dưới danh nghĩa "model", kết nối hoạt động mua bán dâm, trong đó có mại dâm đồng tính nam và hình thức "đi tour" theo yêu cầu của khách.

mai-dam-6249.jpg
Các trang web quảng cáo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống do Huy điều hành quản lý thông tin của khoảng 180 người hoạt động bán dâm, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi bất chính khoảng 1,08 tỷ đồng từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các đối tượng tham gia thiết kế, vận hành hệ thống trang web phục vụ hoạt động phạm pháp.

Thanh Hà
#Hoạt động mại dâm đồng tính nam #Mạng lưới môi giới mại dâm qua internet #Tội phạm sử dụng công nghệ cao #Bắt giữ 'tú ông' điều hành đường dây #Xu hướng tội phạm tinh vi trên không gian mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe