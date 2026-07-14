Bắt khẩn cấp 2 tài xế ô tô xô xát, gây náo loạn trung tâm TPHCM

TPO - Sau vụ xô xát, rượt đuổi, đập phá xe giữa giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, TPHCM) gây ùn tắc giao thông, hai tài xế ô tô bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Clip ghi lại vụ việc hai người đàn ông xô xát giữa đường.

Ngày 14/7, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) và Dương Quốc Thái (42 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 12/7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ xô xát, đánh nhau xảy ra tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa nên nhanh chóng đến hiện trường, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định trước đó, hai ô tô Porsche và Mitsubishi lần lượt do Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm điều khiển cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Người đàn ông dừng xe giữa đường để cự cãi, đạp vỡ kính xe ô tô đối phương.

Khi hai phương tiện trên rẽ vào đường Nguyễn Du, giữa Thái và Lâm xảy ra mâu thuẫn do hai xe có dấu hiệu chèn ép, tạt đầu nhau. Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả hai dừng xe ngay giữa ngã tư, gây cản trở giao thông.

Thái bước xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt và dùng chân đạp làm rơi mặt kính chiếu hậu bên trái xe của Lâm rồi quay lại xe định rời đi.

Đáp lại, Lâm kéo một xe máy của người dân ra chặn đầu xe của Thái, sau đó dùng tay, chân đạp làm móp phần cửa phụ phía trước chiếc xe Porsche.

Tang vật liên quan là hai chiếc xe ô tô.

Bực tức, Thái đuổi đánh Lâm ngay giữa giao lộ. Hai người rượt đuổi, chửi bới, đập phá tài sản của nhau khiến khu vực náo loạn, giao thông ùn ứ. Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay phim. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân đến can ngăn.

Cơ quan công an nhận định hành vi của hai đối tượng trên đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Hai đối tượng Lâm và Thái tại cơ quan công an.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông hoặc mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, không sử dụng bạo lực để giải quyết. Những hành vi dừng xe giữa đường, gây rối, xâm phạm tài sản hoặc ảnh hưởng đến trật tự công cộng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.