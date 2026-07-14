Trao 6 căn nhà mới cho cựu chiến binh ở TPHCM

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Báo Tiền Phong phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng chính quyền địa phương bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng tại xã Củ Chi và xã Đông Thạnh (TPHCM), góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến vì nền độc lập dân tộc.

Mái ấm nghĩa tình trên vùng đất thép Củ Chi

Ngày 14/7, Báo Tiền Phong phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh xã Củ Chi và xã Đông Thạnh tổ chức lễ bàn giao các căn nhà Đại đoàn kết cho những cựu chiến binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội được triển khai từ nguồn kinh phí đồng hành của Vietcombank với chương trình Chủ nhật Đỏ 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức. Sau nhiều tháng khảo sát, lựa chọn đối tượng và thi công, những căn nhà mới đã hoàn thành đúng dịp tháng 7, tháng cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM (ảnh trên) - chính thức bàn giao nhà cho các cựu chiến binh.

Tại điểm bàn giao ở xã Củ Chi, bà Trần Thị Ngọc Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Củ Chi - cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời cũng gánh chịu nhiều mất mát trong chiến tranh.

Trên địa bàn hiện có 226 Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều mẹ đã qua đời, 1.507 liệt sĩ và gần 2.400 hộ gia đình chính sách. "Truyền thống hào hùng đi liền nhiều mất mát, đau thương. Chính vì vậy, việc chăm lo các gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7", bà nói.

Bà Dung cho biết trong một lần đến thăm gia đình thương binh Châu Văn Đực, chính quyền địa phương chứng kiến căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, nhiều hạng mục hư hỏng nên mong muốn tìm nguồn lực để hỗ trợ gia đình sửa chữa.

"Hôm nay nhìn thấy chú có căn nhà mới khang trang, chúng tôi thực sự rất vui. Trong chuỗi hoạt động tri ân tháng 7 năm nay, đây là một trong những việc làm khiến cá nhân tôi xúc động nhất", bà chia sẻ.

Đại diện chính quyền xã gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong và Vietcombank đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank - cho biết chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết là một phần trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ năm 2026.

Cựu chiến binh Châu Văn Đực trong ngày nhận nhà Đại đoàn kết.

Ngoài việc phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện, Vietcombank dành tổng kinh phí 3 tỷ đồng đồng hành chương trình, trong đó 600 triệu đồng được sử dụng để xây mới, sửa chữa nhà cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách tại xã Củ Chi và xã Đông Thạnh.

"Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm của hơn 23.000 cán bộ, nhân viên Vietcombank gửi tới các cựu chiến binh và những người đã cống hiến cho đất nước", ông nói.

Đại diện Vietcombank cho biết trong giai đoạn 2020-2025, ngân hàng đã dành khoảng 2.800 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, riêng tại TPHCM khoảng 350 tỷ đồng.

"Chúng tôi mong những căn nhà mới sẽ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn' trong cộng đồng", ông Đức chia sẻ.

Thay mặt Hội Cựu chiến binh xã Củ Chi, ông Hà Minh Thiệu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - cho biết gia đình thương binh Châu Văn Đực thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng thông qua Báo Tiền Phong và Vietcombank, Hội đã phối hợp với gia đình cùng đơn vị thi công triển khai sửa chữa từ ngày 3/6 và hoàn thành vào ngày 20/6.

Theo ông Thiệu, ngôi nhà sau sửa chữa đã bảo đảm kiên cố, an toàn trong mùa mưa bão, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động của Hội cũng như địa phương.

"Công trình là kết quả của sự chung tay giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các mạnh thường quân. Việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ hội viên khó khăn đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức Hội", ông Thiệu nhấn mạnh.

Nối dài tấm lòng nghĩa tình tại xã Đông Thạnh

Rời xã Củ Chi, đoàn công tác tiếp tục đến xã Đông Thạnh để bàn giao những căn nhà Đại đoàn kết còn lại cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Không khí buổi lễ diễn ra ấm cúng nhưng trang trọng khi đông đảo lãnh đạo địa phương, đại diện Báo Tiền Phong, Vietcombank, Hội Cựu chiến binh và người dân cùng có mặt để chứng kiến niềm vui của các gia đình được trao tặng mái ấm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh - cho biết công tác chăm lo an sinh xã hội luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, xã đã chăm lo cho 1.782 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ nhận hỗ trợ từ một triệu đồng trở lên.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (trái) và nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - chia sẻ tại lễ bàn giao.

Chương trình trao nhà Đại đoàn kết lần này mang ý nghĩa đặc biệt bởi thể hiện tinh thần "tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tình đồng đội" đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ông cho biết toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Báo Tiền Phong và Vietcombank đã được địa phương triển khai đúng quy trình, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng.

"Những căn nhà mới không chỉ giúp các cựu chiến binh ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên để các bác tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho nền hòa bình hôm nay", ông Hùng nói.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - cho biết ông rất xúc động khi chứng kiến không khí chuẩn bị từ sáng sớm của chính quyền địa phương và các cựu chiến binh để đón đoàn công tác.

Hình ảnh các cựu chiến binh cùng cán bộ xã tất bật chuẩn bị khiến ông cảm nhận đây thực sự là một ngày hội của nghĩa tình. Theo ông Lý Thành Tâm, tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt khi cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền còn có trách nhiệm thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

"Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn là công việc thường xuyên của cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong từ Nam ra Bắc. Mỗi người đều mong muốn góp một phần nhỏ bé để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc", ông nói.

Ông cho biết từ chương trình Chủ nhật Đỏ - phong trào hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng - báo đã mở rộng thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách.

Theo ông, để những căn nhà hoàn thành đúng tiến độ là kết quả của sự đồng hành giữa Báo Tiền Phong, Vietcombank, chính quyền địa phương, MTTQ và Hội Cựu chiến binh.

Đại diện Báo Tiền Phong cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình cựu chiến binh Lê Thanh Bằng, bày tỏ mong muốn căn nhà mới sẽ trở thành mái ấm vững chắc để gia đình an tâm sinh sống.

"Tôi không gọi đây chỉ là căn nhà mới mà là một tổ ấm. Mong cô chú luôn mạnh khỏe, có cuộc sống bình yên trong ngôi nhà mới và tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng", ông nói.

Thay mặt Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - cho biết ngân hàng vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong các hoạt động an sinh xã hội. "Đứng trong căn nhà khang trang hôm nay, nhìn thấy niềm vui của các gia đình cùng sự có mặt đông đủ của chính quyền địa phương và bà con, chúng tôi thực sự xúc động. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia", ông nói.

Đồng hành cùng chương trình còn có Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024. "Tôi vinh dự được đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chương trình trao nhà Đại đoàn kết đến các cựu chiến binh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt khi diễn ra trong tháng 7 - tháng tri ân, góp phần lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'", cô chia sẻ.

Chứng kiến niềm vui của các gia đình khi nhận được mái ấm mới, Mỹ Vân cho biết cô cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia bằng những hành động thiết thực. Danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ là niềm tự hào mà còn đi kèm trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

"Mỗi lần tham gia chương trình xã hội, tôi thấy mình có cơ hội đóng góp một phần nhỏ cho xã hội. Tôi hy vọng có thêm nhiều bạn trẻ cùng chung tay tham gia hoạt động vì cộng đồng. Chỉ cần mỗi người sẵn sàng sẻ chia thời gian, công sức hay sự quan tâm, chúng ta đã có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho nhiều người", Mỹ Vân bày tỏ.