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Thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang

Luân Dũng

TPO - Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Linh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 67-QĐ/UBKTTW ngày 22/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Đồng thời, tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lại Thanh Sơn bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 68 QĐ/UBKTTW ngày 22/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Cả 2 Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (14/7/2026).

Luân Dũng
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