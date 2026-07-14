Đề xuất bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng

TPO - Dự thảo sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, một trong những quy định mới trong lần sửa đổi này là bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo dự thảo luật, người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Dự thảo đồng thời cũng quy định, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân theo quy định của Luật Tố cáo và pháp luật khác có liên quan.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban và một số cơ quan cơ bản tán thành bổ sung nội dung này để thể chế Quy định 231 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn khi một số luật đã đề cập đến từ “tiêu cực” nhưng chưa làm rõ nội hàm của khái niệm này; đồng thời biện pháp “bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực” chưa được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật nào.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị sửa đổi các luật có liên quan quy định nội hàm pháp lý của các khái niệm kể trên, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cơ sở thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Góp ý dự thảo luật, Bộ Tài chính cũng đề nghị đánh giá tác động cụ thể đến nguồn lực ngân sách nhà nước và các tác động chính sách khác khi mở rộng phạm vi bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thuế từ 4 lên hơn 10 hành vi.

Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chưa mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuế mà giữ như quy định hiện hành.

Điểm quan trọng khác, dự thảo luật bổ sung quy định: Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại quyết định miễn hoàn trả khi người thi hành công vụ gây thiệt hại do lỗi vô ý và thuộc trường hợp thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung.

Về việc này, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất về căn cứ và phạm vi trách nhiệm bồi thường Nhà nước, từ đó xác định chính xác các trường hợp miễn trách nhiệm hoàn trả.