Hà Nội làm việc 'không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ' để tháo gỡ dự án treo

TPO - Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, các dự án treo của thành phố tồn tại 5, 10 năm qua đã được thực hiện một cách quyết liệt, đi vào quỹ đạo đầu tư. Kết quả này có được nhờ tinh thần làm việc "không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ" của các cấp, các ngành.

Chiều 14/7, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã có những thay đổi hết sức căn bản trong cách tiếp cận, phối hợp triển khai và điều hành.

Theo ông, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ trên cơ sở thành phố chủ động hỗ trợ đầu tư hạ tầng và xử lý nhanh các vướng mắc. "Các dự án treo của thành phố tồn tại 5, 10 năm qua nhưng Hà Nội đã thực hiện một cách quyết liệt. Các dự án đó đã đi vào quỹ đạo đầu tư", ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Viết Thành

Theo Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, kết quả này có được nhờ tinh thần làm việc "không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ" của các cấp, các ngành. Ông cho biết nhiều dự án được tháo gỡ trong 6 tháng qua đã bắt đầu triển khai xây dựng trên diện rộng.

Về phân cấp, phân quyền, ông Vũ Đại Thắng khẳng định: "Hà Nội đang làm tốt nhất trong việc phân cấp. Mới đây, dự án trường đua ngựa lớn tới 120ha ở Sóc Sơn đã được UBND xã Sóc Sơn phê duyệt quy hoạch 1/500. Điều đó chứng tỏ Hà Nội đã phân cấp rất mạnh”. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các sở, ngành địa phương còn gì chưa phân cấp có thể báo cáo UBND thành phố để phân cấp triệt để.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận áp lực về năng lực thực thi tại cơ sở. Một số xã, phường dù đã được phân cấp phê duyệt 1/500 cho nhà ở xã hội nhưng vẫn còn tình trạng lúng túng, không dám nhận hồ sơ do thiếu nhân sự chuyên môn. "Thành phố cam kết sẽ tổ chức các phiên họp chuyên đề để xử lý triệt để những vướng mắc này, đảm bảo tinh thần phân cấp đi đôi với khả năng thực hiện hiệu quả tại địa phương", ông Thắng khẳng định.

Quyết tâm hoàn thành 500km đường sắt đô thị

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngay sau khi Chính phủ giao chỉ tiêu, thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch theo từng ngành, từng lĩnh vực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng quý.

"Toàn bộ hệ thống chính trị luôn phải tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này", ông Tuấn nói.

Về các dự án cụ thể, ông Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông gồm các đường vành đai 1, 2.5, 3, 3.5, 4 và 7 cây cầu vượt sông Hồng. Cùng với đó là quyết tâm hoàn thành khoảng 500km đường sắt đô thị trong giai đoạn 2026-2030 để tạo thành hệ thống giao thông "xương sống" cho Thủ đô.

Về các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ liên quan tới dự án đầu tư công cũng như dự án ngoài đầu tư công hiện đang có 341 dự án. Theo ông Tuấn, dự án nào vướng mắc về vấn đề pháp lý mà không tiếp tục triển khai được thì kiên quyết thu hồi.